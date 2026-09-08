Bolojan, discuții cu investitori străini: Și-au exprimat preocuparea că schimbările guvernamentale vor afecta reformele şi cheltuielile

Premierul interimar Ilie Bolojan a avut, marţi, discuţii cu investitori străini, la Palatul Victoria, potrivit Guvernului, reprezentanţii mediului de afaceri exprimându-şi preocuparea faţă de riscul ca schimbările de configuraţie guvernamentală să afecteze ritmul reformelor şi controlul cheltuielilor publice. Bolojan a subliniat, de asemenea, că România are nevoie, cât mai rapid, de un guvern cu puteri depline şi de un premier responsabil, care să poată continua procesul de consolidare fiscală în anii următori şi reformele necesare pentru reducerea dezechilibrelor structurale.

Premierul Ilie Bolojan a primit marţi, la Palatul Victoria, o delegaţie de investitori formată din reprezentanţi ai J.P.Morgan, ai unor companii cu capital străin şi ai unor instituţii financiare internaţionale.

„Discuţiile au avut loc în contextul situaţiei politice şi economice actuale din România şi au vizat, în principal, evoluţia finanţelor publice, perspectivele privind deficitul bugetar, costurile de finanţare ale statului, absorbţia fondurilor europene şi necesitatea continuării procesului de consolidare fiscală şi a reformelor începute, pentru menţinerea stabilităţii fiscale şi a încrederii investitorilor”, precizează Guvernul într-un comunicat oficial.

Premierul Ilie Bolojan le-a mulţumit reprezentanţilor mediului de afaceri pentru colaborarea din ultimul an şi pentru încrederea acordată României prin investiţiile realizate.

Potrivit Guvernului, reprezentanţii companiilor au apreciat măsurile adoptate de guvern în ultimul an pentru reducerea deficitului bugetar şi controlul cheltuielilor publice, subliniind că rezultatele obţinute au contribuit la menţinerea încrederii investitorilor în economia României.

„Investitorii au subliniat însă că rezultatele obţinute până acum trebuie consolidate şi că predictibilitatea politicilor economice şi fiscale este esenţială pentru deciziile de investiţii pe termen mediu şi lung. În acest context, reprezentanţii mediului de afaceri şi-au exprimat preocuparea faţă de riscul ca schimbările de configuraţie guvernamentală să afecteze ritmul reformelor, controlul cheltuielilor publice şi traiectoria de reducere a deficitului bugetar”, transmite Executivul.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că România are nevoie, cât mai rapid, de un guvern cu puteri depline şi de un premier responsabil, care să poată continua procesul de consolidare fiscală în anii următori şi reformele necesare pentru reducerea dezechilibrelor structurale.

Totodată, şeful Executivului a arătat că reducerea deficitului trebuie să continue prin controlul cheltuielilor publice, eficientizarea aparatului de stat şi prioritizarea investiţiilor, mai arată Guvernul.

Un alt subiect important al discuţiei a fost absorbţia fondurilor europene din PNRR, în special a componentei de granturi.

„Vom face toate eforturile pentru ca rata de absorbţie a fondurilor din PNRR să se maximizeze până la sfârşitul anului. Trebuie să valorificăm această resursă pentru investiţii şi pentru dezvoltarea economiei”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a reafirmat angajamentul României de a continua procesul de consolidare fiscală, de a reduce riscurile asociate finanţelor publice şi de a menţine dialogul constant cu investitorii, instituţiile financiare internaţionale şi partenerii europeni.

La întâlnirea de la Palatul Victoria, alături de premierul Ilie Bolojan, au participat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, directorul general al Trezoreriei Statului din Ministerul Finanţelor, Ştefan Nanu, şi consilierul onorific al premierului, Ionuţ Dumitru.

Editor : A.C.