Live TV

Bolojan, discuții cu investitori străini: Și-au exprimat preocuparea că schimbările guvernamentale vor afecta reformele şi cheltuielile

Data actualizării: Data publicării:
1788861913original_govr2369
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Premierul interimar Ilie Bolojan a avut, marţi, discuţii cu investitori străini, la Palatul Victoria, potrivit Guvernului, reprezentanţii mediului de afaceri exprimându-şi preocuparea faţă de riscul ca schimbările de configuraţie guvernamentală să afecteze ritmul reformelor şi controlul cheltuielilor publice. Bolojan a subliniat, de asemenea, că România are nevoie, cât mai rapid, de un guvern cu puteri depline şi de un premier responsabil, care să poată continua procesul de consolidare fiscală în anii următori şi reformele necesare pentru reducerea dezechilibrelor structurale. 

Premierul Ilie Bolojan a primit marţi, la Palatul Victoria, o delegaţie de investitori formată din reprezentanţi ai J.P.Morgan, ai unor companii cu capital străin şi ai unor instituţii financiare internaţionale. 

„Discuţiile au avut loc în contextul situaţiei politice şi economice actuale din România şi au vizat, în principal, evoluţia finanţelor publice, perspectivele privind deficitul bugetar, costurile de finanţare ale statului, absorbţia fondurilor europene şi necesitatea continuării procesului de consolidare fiscală şi a reformelor începute, pentru menţinerea stabilităţii fiscale şi a încrederii investitorilor”, precizează Guvernul într-un comunicat oficial. 

Premierul Ilie Bolojan le-a mulţumit reprezentanţilor mediului de afaceri pentru colaborarea din ultimul an şi pentru încrederea acordată României prin investiţiile realizate. 

Potrivit Guvernului, reprezentanţii companiilor au apreciat măsurile adoptate de guvern în ultimul an pentru reducerea deficitului bugetar şi controlul cheltuielilor publice, subliniind că rezultatele obţinute au contribuit la menţinerea încrederii investitorilor în economia României. 

„Investitorii au subliniat însă că rezultatele obţinute până acum trebuie consolidate şi că predictibilitatea politicilor economice şi fiscale este esenţială pentru deciziile de investiţii pe termen mediu şi lung. În acest context, reprezentanţii mediului de afaceri şi-au exprimat preocuparea faţă de riscul ca schimbările de configuraţie guvernamentală să afecteze ritmul reformelor, controlul cheltuielilor publice şi traiectoria de reducere a deficitului bugetar”, transmite Executivul. 

Premierul Ilie Bolojan a subliniat că România are nevoie, cât mai rapid, de un guvern cu puteri depline şi de un premier responsabil, care să poată continua procesul de consolidare fiscală în anii următori şi reformele necesare pentru reducerea dezechilibrelor structurale. 

Totodată, şeful Executivului a arătat că reducerea deficitului trebuie să continue prin controlul cheltuielilor publice, eficientizarea aparatului de stat şi prioritizarea investiţiilor, mai arată Guvernul.  

Un alt subiect important al discuţiei a fost absorbţia fondurilor europene din PNRR, în special a componentei de granturi. 

„Vom face toate eforturile pentru ca rata de absorbţie a fondurilor din PNRR să se maximizeze până la sfârşitul anului. Trebuie să valorificăm această resursă pentru investiţii şi pentru dezvoltarea economiei”, a declarat premierul Ilie Bolojan. 

Premierul Ilie Bolojan a reafirmat angajamentul României de a continua procesul de consolidare fiscală, de a reduce riscurile asociate finanţelor publice şi de a menţine dialogul constant cu investitorii, instituţiile financiare internaţionale şi partenerii europeni. 

La întâlnirea de la Palatul Victoria, alături de premierul Ilie Bolojan, au participat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, directorul general al Trezoreriei Statului din Ministerul Finanţelor, Ştefan Nanu, şi consilierul onorific al premierului, Ionuţ Dumitru. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
jurilovca
1
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost...
dungaciu4
2
George Simion și Dan Dungaciu, la pescuit, alături de călugării de pe Muntele Athos...
senatoarea Victoria Stoiciu
3
Victoria Stoiciu, după ce episcopul Hușilor i-a interzis lui Călin Georgescu acțiuni...
Nicusor Dan catedrala mantuirii neamului 1
4
Președintele Congresului de Istorie a Religiilor, despre declarația lui Nicușor Dan...
drapel olanda gettyimages
5
Atenţionare de călătorie emisă de MAE pentru românii care vor să meargă în Olanda
"Domnișoara cu bikini" îi răspunde lui Gică Hagi. Cuvinte greu de digerat pentru "Rege"
Digi Sport
"Domnișoara cu bikini" îi răspunde lui Gică Hagi. Cuvinte greu de digerat pentru "Rege"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Foto: Mircea Abrudean, președintele Senatului
Șefia Senatului a decis extinderea comisiei de anchetă privind întâlnirea Bolojan-Tănăsescu la zborul privat al judecătorului Deliorga
oameni pe strada
Ce cred românii despre importanța instalării unui Guvern cu puteri depline (sondaj INSCOP)
stalp de energie eoliana langa un panou fotovoltaic
Cristian Bușoi: „România are o țintă de 10 GW de energie solară și eoliană până în 2030. Următoarea prioritate este stocarea”
simina tanasescu ilie bolojan colaj
Comisie de anchetă în Senat după întâlnirea dintre Bolojan și șefa CCR. PNL și USR cer extinderea la cazul judecătorului Deliorga
ID267381-INQUAM-PHOTOS-ALEXANDRU-NECHEZ
Bolojan: Viitorul premier va trebui să explice cum reduce deficitul, în timp ce cheltuielile pentru apărare cresc
Recomandările redacţiei
Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca.
De ce a ajuns o pacientă de la Spitalul Floreasca să plătească 8.000...
sri inquam octav ganea
SRI a reținut un spion rus pe teritoriul României, în colaborare cu...
elevi de liceu in sala de clasa
Raportul PISA 2025 arată amploarea analfabetismului funcțional: 48%...
ecusoan al politiei romane
Noi acuzații de hărțuire sexuală la Școala de Poliție de la Câmpina
Ultimele știri
Rusia acuză UE că pregătește „observatori secreți” pentru alegerile de la Moscova. Călin Georgescu, folosit ca argument de Lavrov
Inspector de la Apele Române, prins în flagrant când primea 10.000 de lei mită ca să „închidă ochii” la nereguli
Probleme la telegondola din Sinaia: un pilon al instalației s-a mișcat din cauza unui șantier alăturat, unde se construiește un hotel
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vești excelente pentru 3 zodii! Septembrie 2026 le schimbă norocul după o vară plină de încercări
Cancan
DOLIU în lumea filmului! Actorul iubit de români, găsit mort în propria locuință 😲
Fanatik.ro
„Măi, băiatule…”. Amintirea lui Atanas Trică despre bunicul Ilie Balaci, în ziua în care „Minunea Blondă” ar...
editiadedimineata.ro
Peste 80 de persoane au murit în Africa din cauza unei dezinformări privind furtul organelor genitale
Fanatik.ro
Cum l-a impresionat Denis Drăguş pe Mihai Stoica la FCSB: “M-a emoţionat! Un om dulce. Vorbeşte trei limbi...
Adevărul
„O săptămână de concediu pentru fiecare fugar prins, viu sau mort”. Mărturia românului care a scăpat de...
Playtech
Ai apartament într-un bloc construit înainte de 1990? Schimbarea din 2026 care îți mărește impozitul
Digi FM
Dan Negru, critică dură în prima zi de școală a copiilor săi: „Au trecut 40 de ani și careul e tot așa!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Prima imagine cu Anamaria Prodan, după ce a fost operată de urgență la Spitalul Floreasca
Pro FM
Câți bani a făcut Mihai Trăistariu vara aceasta. Garsonierele de la mare i-au adus mai mult decât cele 144 de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Un cuplu de Oscar la Veneția: Penelope Cruz și Javier Bardem, fermecători pe Lido. Doi îndrăgostiți...
Adevarul
Primii kilometri de asfalt pe viitoarea autostradă Sibiu–Făgăraș. Cum arată cel mai avansat tronson al A13
Newsweek
Italia crește vârsta de pensionare la 67 ani. Când va fi obligată România să procedeze la fel? Avertisment BNR
Digi FM
Anamaria Prodan nu s-a uitat la bani pentru majoratul lui Bebeto. Suma uriașă cheltuită pentru petrecere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce găteau, de fapt, oamenii din Epoca de Piatră? Descoperirile sunt surprinzătoare
Digi Animal World
Și-a pierdut orice speranță! Unde a fost găsit, după 8 ani, calul rar furat din ferma unei femei: „A fost un...
Film Now
"Doctorul mi-a spus că probabil mai am în jur de 10 ani de trăit". Diagnosticul pe care Pamela Anderson l-a...
UTV
Sydney Sweeney a atras toate privirile la Veneția. Actrița a purtat o rochie complet transparentă