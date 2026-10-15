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Bolojan, discuții cu liderii europeni, la summitul PPE, despre energia scumpă și securitatea regională. Ce propune România

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Bolojan lideri UE
Foto: gov.ro
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Din articol
România, rol important în securitatea energetică europeană Atacurile cu drone din Marea Neagră și securitatea Flancului Estic România susține extinderea Uniunii Europene

Premierul interimar Ilie Bolojan a participat, joi, la summitul Partidului Popular European (PPE), desfășurat la Bruxelles, unde a discutat cu lideri europeni despre viitorul buget al Uniunii Europene, reducerea prețurilor la energie și consolidarea securității în regiunea Mării Negre. România susține finanțarea adecvată a politicii de coeziune și a agriculturii europene, precum și întărirea Flancului Estic și continuarea sprijinului pentru Ucraina și Republica Moldova.

La discuțiile cu Manfred Weber, președintele PPE, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și alți lideri europeni, premierul a prezentat prioritățile României și a subliniat importanța responsabilității în guvernare, a continuării reformelor și a utilizării eficiente a banilor publici, arată comunicatul de presă al Guvernului.

Unul dintre subiectele importante a fost viitorul buget al Uniunii Europene. Potrivit comunicatului transmis de Guvern, România susține un buget care să asigure finanțarea adecvată a politicii de coeziune și a Politicii Agricole Comune, dar și investiții în infrastructura de transport, rețele energetice și mobilitate militară.

Ilie bolojan manfred weber
Ilie Bolojan, Siegfried Mureșan la discuții cu Manfred Weber, la Bruxelles. Foto: gov.ro

România, rol important în securitatea energetică europeană

Energia scumpă și efectele asupra economiei europene au fost, de asemenea, pe agenda summitului. Reducerea costurilor și limitarea vulnerabilității la șocurile de preț necesită măsuri atât pe termen scurt, pentru protejarea economiei și a consumatorilor, cât și pe termen lung, prin creșterea producției interne, dezvoltarea interconectărilor și diversificarea surselor de aprovizionare.

Guvernul subliniază că România poate contribui semnificativ la securitatea energetică europeană, inclusiv prin exploatarea resurselor de gaze naturale din Marea Neagră.

„Începând din 2027, România este estimată să devină cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană”, mai spune comunicatul.

Potrivit documentului, valorificarea resurselor din Marea Neagră, alături de dezvoltarea energiei nucleare și modernizarea infrastructurii energetice, poate contribui la reducerea dependențelor externe și la consolidarea competitivității economice.

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ilie bolojan ursula von der leyen
Ursulan von der Leyen și Ilie Bolojan, la Bruxelles. Foto: gov.ro

Atacurile cu drone din Marea Neagră și securitatea Flancului Estic

În privința securității regionale, Ilie Bolojan a prezentat provocările din zona Mării Negre și eforturile României de a proteja frontiera estică a UE și infrastructura critică.

„Atacurile cu drone asupra navelor comerciale din apropierea coastelor României, inclusiv în apele teritoriale, evidențiază necesitatea consolidării capacităților de supraveghere și apărare, precum și a cooperării europene pentru protejarea navigației comerciale”, se arată în comunicatul Guvernului.

România susține întărirea Flancului Estic și continuarea sprijinului pentru Ucraina și Republica Moldova, în contextul provocărilor de securitate din regiune.

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România susține extinderea Uniunii Europene

Un alt subiect abordat a fost extinderea UE. România susține parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei, precum și avansarea procesului de integrare a statelor din Balcanii de Vest.

Potrivit comunicatului, extinderea Uniunii, bazată pe îndeplinirea criteriilor de aderare, poate contribui la stabilitatea și securitatea întregii regiuni.

Guvernul a transmis că România va continua dialogul cu partenerii europeni pentru susținerea intereselor naționale, consolidarea securității energetice și regionale și dezvoltarea unei economii europene mai competitive.

Editor : Ana Petrescu

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