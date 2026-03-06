Live TV

Bolojan, discuții cu președintele Emiratelor Arabe Unite. Premierul a cerut zboruri sigure pentru români

INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Premierul Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ilie Bolojan a discutat vineri la telefon cu Alteța Sa Șeicul Mohamed bin Zayed Al Nahyan, președintele Emiratelor Arabe Unite, exprimând solidaritate cu poporul emirian. Premierul a solicitat sprijin pentru facilitarea zborurilor sigure ale cetățenilor români aflați în Emirate.

În cadrul discuției, premierul român și-a exprimat solidaritatea cu poporul emirian și a transmis un mesaj de susținere, urând putere și reziliență autorităților și cetățenilor în depășirea acestor momente dificile, transmite Guvernul, într-un comunicat de presă.

De asemenea, Ilie Bolojan a mulțumit personal Șeicului Mohamed bin Zayed Al Nahyan și autorităților emiriene pentru sprijinul oferit cetățenilor români aflați în Emirate, fie că locuiesc, muncesc sau se află în vizită.

Premierul român a solicitat, totodată, sprijinul Emiratelor Arabe Unite pentru facilitarea culoarelor de zbor necesare companiilor aeriene românești, pentru ca cetățenii români să poată reveni în siguranță în țară.

Cei doi ificiali au convenit să mențină cooperarea și coordonarea pentru identificarea celor mai bune soluții în sprijinul românilor aflați în regiune.

