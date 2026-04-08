Bolojan, după acuzațiile ministrului Agriculturii: Orice ministru are disponibilitatea să mă contacteze în permanență

Premierul Ilie Bolojan a comentat miercuri, după declarația ministrului Agriculturii Florin Barbu că nu a reușit să vorbească cu el de două luni, că orice ministru ar trebui să aibă, în mod normal, disponibilitatea să contacteze permanent conducerea Guvernului, prin mesaje sau apeluri telefonice.

„Fiecare ministru are posibilitatea să mă contacteze zilnic, sau cel puţin o dată pe săptămână, când suntem în şedinţă. Am discutat cu domnul ministru al Agriculturii, era o şedinţă pe grupul de energie, pe componenta de combustibil pe care am avut-o în ultima perioadă, o dată la două-trei zile, pentru a lua deciziile de genul acesta şi am anulat întâlnirea cu o jumătate de oră înainte, cu dânsul. Altădată, nu m-a contactat”, a declarat Bolojan, într-o conferință de presă susținută, miercuri la Palatul Victoria.

Prim-ministrul a adăugat că, în rest, orice ministru trebuie să aibă disponibilitatea normală într-un guvern, într-o echipă, să contacteze conducerea, să schimbe mesaje, să sune și să facă ceea ce trebuie zilnic.

Citește și: Bolojan: România are nevoie de o majoritate parlamentară stabilă. Orice alte ipoteze nu sunt cele mai bune soluții

„Dacă ne concentrăm să lucrăm mai mult în interior, sunt convins că dăm rezultate”, a mai spus premierul.

Anterior, ministrul Agriculturii Florin Barbu a declarat că a solicitat, de două luni, o întâlnire cu premierul și cu ministrul de Finanțe Alexandru Nazare pentru a discuta situația din agricultură și industria alimentară, dar nu a fost chemat la Guvern. El a menționat că România se află în al treilea trimestru de recesiune economică.

Top Citite
Mojtaba Khamenei
1
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Lebanon Israel Iran War
2
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. Iranul evocă retragerea din armistițiu după...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
3
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Petrolier
4
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
5
Donald Trump, amenințare la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această...
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
Digi Sport
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan face declaratii
Bolojan: România va cere sprijinul CE în negocierile cu Pfizer. Miniştrii Sănătăţii şi Finanţelor merg săptămâna viitoare în SUA
panouri fotovoltaice
Bolojan: 90% din avizele tehnice de racordare la rețelele electrice sunt pentru proiecte speculative
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
Bolojan: România are nevoie de o majoritate parlamentară stabilă. Orice alte ipoteze nu sunt cele mai bune soluții
ilie bolojan arata un grafic in conferinta
Ilie Bolojan a prezentat 5 direcții strategice pentru creșterea producției de energie electrică. Eliminarea speculatorilor, pe listă
csoma botond la o sedinta
UDMR vrea ca Guvernul să rămână „în aceeași formulă”, inclusiv cu Bolojan premier. Csoma Botond: „Nu avem nevoie de o criză politică”
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan a semnat numirile pentru șefia marilor parchete. Când își...
Nicușor Dan.
Cum explică Nicușor Dan că i-a numit în noi funcții de conducere pe...
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Curtea de Apel București a dat câștig de cauză firmei care deține...
Russia Hungary
Noi interceptări ale discuțiilor telefonice Lavrov-Szijjártó. Cum...
Ultimele știri
Ce spune Nicușor Dan despre scandalul fotografiilor trucate din campania electorală
Catacombele din Paris, redeschise după șase luni. Ce s-a schimbat în urma lucrărilor de modernizare
Tranzacţia prin care Umbrărescu intenţionează să preia activele ArcelorMittal Hunedoara SA a fost autorizată de Consiliul Concurenţei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care atrag bani și oportunități începând cu 8 aprilie. Luna în Săgetător aduce noroc nebănuit în plan...
Cancan
Valentin Sanfira a părăsit România, după dezvăluirile făcute de Codruța Filip. Unde a 'fugit' artistul
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, omagiat de toți jucătorii lui Galatasaray! Tricouri speciale și banner dedicat marelui „Il...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Imaginile durerii pe Arena Națională: Neli și Răzvan Lucescu și-au luat adio de la „Il Luce”
Adevărul
Aliații SUA, îngroziți că depind de un partener imprevizibil, fără alternative clare
Playtech
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
Digi FM
Tatăl Codruței Filip s-a îmbolnăvit brusc și grav când a aflat de divorțul fiicei sale: "Nu credea că o să se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea lui Mircea Lucescu
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Aubrey Plaza, însărcinată la un an după moartea soțului ei. Cine este bărbatul alături de care și-a refăcut...
Adevarul
Ironii și furie după imaginile cu curierul bătut în Cluj: „În capitala civilizației mondiale?” / „Mai multă...
Newsweek
Pensie crescută cu 1.100 lei în instanță. Casa de pensii a calculat greșit punctajele. Ce a lucrat pensionarul
Digi FM
Comoara din adâncuri. Colecție de obiecte valoroase, vechi de două milenii, descoperită pe fundul unui lac...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu aterizează Artemis 2 pe Lună. Misiunea este una de referință din alte motive
Digi Animal World
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Film Now
Cum arată David Hasselhoff în 2026, la 73 de ani. Apariția starului din „Baywatch” i-a îngrijorat pe fani...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...