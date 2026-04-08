Premierul Ilie Bolojan a comentat miercuri, după declarația ministrului Agriculturii Florin Barbu că nu a reușit să vorbească cu el de două luni, că orice ministru ar trebui să aibă, în mod normal, disponibilitatea să contacteze permanent conducerea Guvernului, prin mesaje sau apeluri telefonice.

„Fiecare ministru are posibilitatea să mă contacteze zilnic, sau cel puţin o dată pe săptămână, când suntem în şedinţă. Am discutat cu domnul ministru al Agriculturii, era o şedinţă pe grupul de energie, pe componenta de combustibil pe care am avut-o în ultima perioadă, o dată la două-trei zile, pentru a lua deciziile de genul acesta şi am anulat întâlnirea cu o jumătate de oră înainte, cu dânsul. Altădată, nu m-a contactat”, a declarat Bolojan, într-o conferință de presă susținută, miercuri la Palatul Victoria.

Prim-ministrul a adăugat că, în rest, orice ministru trebuie să aibă disponibilitatea normală într-un guvern, într-o echipă, să contacteze conducerea, să schimbe mesaje, să sune și să facă ceea ce trebuie zilnic.

Citește și: Bolojan: România are nevoie de o majoritate parlamentară stabilă. Orice alte ipoteze nu sunt cele mai bune soluții

„Dacă ne concentrăm să lucrăm mai mult în interior, sunt convins că dăm rezultate”, a mai spus premierul.

Anterior, ministrul Agriculturii Florin Barbu a declarat că a solicitat, de două luni, o întâlnire cu premierul și cu ministrul de Finanțe Alexandru Nazare pentru a discuta situația din agricultură și industria alimentară, dar nu a fost chemat la Guvern. El a menționat că România se află în al treilea trimestru de recesiune economică.

Editor : Ana Petrescu