Bolojan, după adoptarea bugetului pe 2026: „Nimeni nu va putea arunca la coş efortul românilor din ultimele luni”

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că odată adoptată legea bugetului de stat pe 2026 Guvernul are forţa necesară „să îndrepte lucrurile şi să pună România pe baze corecte şi realiste”. El reiterează că toate reformele făcute până acum, cea a administraţiei, a pensiilor speciale, reducerile de cheltuieli din instituţiile publice, sunt reflectate în acest buget.

„Vă mulţumesc tuturor parlamentarilor care aţi votat bugetul. Un buget care prevede o nouă abordare, corectă faţă de cetăţeni. Cu această ocazie, le spun românilor că toate reformele făcute până acum – reforma administraţiei, reforma pensiilor speciale, reducerile de cheltuieli din instituţiile publice – sunt reflectate în acest buget. Bugetul reprezintă şi centura de siguranţă pe care o avem în faţa unor derapaje nedorite. Astfel, nimeni nu va putea arunca la coş efortul românilor, făcut în ultimele luni, şi risipi finanţele publice.

Spunem adevărul şi facem tot ce ne stă în putinţă pentru a echilibra situaţia financiară. Avem forţa necesară să îndreptăm lucrurile şi să punem România pe baze corecte şi realiste. Trebuie să lucrăm în continuare pentru a întări România pentru că vedem ce se întâmplă la nivel mondial, iar noi trebuie să avem capacitatea să răspundem oricărui şoc care poate veni din afară”, a declarat Ilie Bolojan, în Parlament, după votul final pe proiectul legii bugetului de stat şi al legii bugetului asigurărilor sociale de stat.

El a transmis partenerilor instituţionali, agenţiilor de rating şi instituţiilor financiare că România doveşte, prin acest buget şi prin păstrarea ţintei de deficit de 6,2 la sută, că este „un partener responsabil, corect, care respectă angajamentele asumate”.

„Mă adresez şi cetăţenilor României cărora le mulţumesc pentru eforturile şi înţelegerea pe care au dovedit-o în această perioadă şi îi asigur că acest buget asigură investiţiile necesare pentru continuarea lucrărilor publice mari şi cele locale din România, că asigură fondurile necesare pentru funcţionarea instituţiilor publice, pentru plata salariilor, pensiilor şi tuturor formelor de sprijin pentru cei care au nevoie de asta”, a subliniat Bolojan.

Legea bugetului de stat a fost adoptată azi de Parlament, cu 319 voturi „pentru”, 104 voturi „împotrivă”, o abţinere, iar doi parlamentari nu au votat. Totodată, a fost adoptată Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

