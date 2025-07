Bolojan, după ce Ciolacu a exclus riscul de colaps economic: „Dacă e atât de bine, de ce n-a fost niciun entuziasm să fii premier?”

Premierul Ilie Bolojan a declarat joi că nu vrea să intre într-o dispută cu fostul prim-ministru Marcel Ciolacu, însă a susţinut că, „dacă totul este atât de bine, de ce nu a fost niciun entuziasm” pentru preluarea acestei funcţii în perioada aceasta.

„Eu nu o să intru într-o dispută şi în general am evitat tot timpul să intru în dispute legate de puncte de vedere sau altele. Eu doar pun următoarele întrebări. Atunci când apare la orizont funcţia de premier al României în general este o efervescenţă cine să o ocupe. Dacă totul este atât de bine, de ce, cum să vă spun, n-a fost niciun entuziasm să fii premierul României în această perioadă? Mai ales după alegeri, când nu ai o perspectivă hai să spunem îngrijorătoare. Să ştiţi că nici ministrul de Finanţe n-a fost mare entuziasm să fie cineva în această perioadă. Dacă totul este în bună regulă, oare de ce plătim cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană, avem cel mai mare deficit şi suntem în situaţia în care suntem?”, a spus Bolojan, la Antena 3, preluat de Agerpres, cu privire la afirmaţiile recente ale fostului premier Marcel Ciolacu.

El a arătat că în ultimii ani România a progresat în multe zone, a recuperat întârzieri, dar este evident că „situaţia în care suntem este generată de un cumul de decizii de guvernare nu doar într-un an, ci de-a lungul multor ani care ne-au dus în această situaţie”.

„Şi eu cred că primul lucru pe care trebuie să-l învăţăm din această situaţie este să nu mai repetăm greşelile care s-au făcut în anii anteriori, dacă asta învăţăm, dacă ne asumăm fiecare dintre noi responsabilitatea pentru această situaţie - şi eu mi-am cerut scuze de la cetăţenii României pentru situaţia în care este ţara noastră - atunci cred că avem şansa să înţelegem ce trebuie făcut, să ţinem un anumit echilibru în asta şi să trecem România prin această situaţie dificilă”, a afirmat Bolojan.

Întrebat dacă şi premierii din ultimii cinci ani ar trebui să-şi ceară scuze, el a răspuns că fiecare face ceea ce crede de cuviinţă.

„Eu personal am considerat că fiind din lumea politică, care a administrat România în aceşti ani, trebuie să facă acest lucru faţă de cetăţenii ţării noastre”, a spus premierul.

Fostul premier Marcel Ciolacu a dat asigurări că România nu este în niciun colaps economic şi, în opinia sa, austeritatea oarbă nu reduce deficitul, ci îl adânceşte, afirmând că reforma fiscală este parte a angajamentelor luate de fosta guvernare de dreapta prin PNRR.

„Frica de «junk» - motiv pentru austeritate oarbă?! Cine profită, de fapt, de panica indusă populaţiei şi firmelor româneşti? Am plătit preţul politic pentru greşelile mele. Am făcut un pas în spate, convins că, după un an super-electoral, care s-a prelungit nepermis de mult, România are nevoie de noi lideri. Decidenţi care, încărcaţi cu energie şi credibilitate, să poată continua traiectoria de dezvoltare a ţării. Aud, însă, tot mai des în ultima perioadă acuzaţii dure şi teorii alarmiste despre aşa-zisul 'dezastru economic' în care am lăsat România. Unii văd că îmi fac şi plângeri penale de un ridicol fără margini, fără să ştie că execuţiile bugetare sunt publice şi oricine poate verifica foarte simplu cum au fost cheltuiţi banii publici. Dar dacă trebuie să fac şi puşcărie ca să avem, după 30 de ani, Autostrada Moldovei, atunci accept fără regrete'”, a scris Ciolacu joi pe Facebook. Potrivit acestuia, reforma fiscală este parte a angajamentelor luate de fosta guvernare de dreapta prin PNRR.

