Video Bolojan, după ce PSD le-a cerut liberalilor să nu îl mai susțină „până în pânzele albe”: „Sunt convins că partidul a învățat ceva”

BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Apelul PSD către liberali

Premierul Ilie Bolojan a transmis că liberalii nu au cerut niciodată partidelor din Coaliție să schimbe anumite persoane sau să adopte unele politici. „O lipsă de politețe”, a catalogat Bolojan gestul PSD, după ce social-democrații au cerut PNL să nu îl mai susțină pentru funcția de premier. 

Întrebat vineri, la Suceava, cum vede apelul PSD către liberali de a nu-l mai susține pentru funcția de premier, Ilie Bolojan a transmis:

„Este o lipsă de politețe și de respect, pentru că PNL, în această perioadă, nu a cerut niciunui partid cu care a fost în coaliție să facă anumite lucruri, să schimbe anumite persoane sau să adopte anumite politici.

Sunt convins că partidul pe care îl reprezentăm a învățat câte ceva din ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani. Și aș vrea să spun ceea ce un coleg, care stătea pe un loc aici în față, a spus mai devreme: dacă PNL nu a mai luat voturile respective, așa cum le-a luat în ciclurile anterioare, este generat de faptul că nu cetățenii ne-au părăsit pe noi, ci noi i-am părăsit pe cetățeni, prin comportamentele pe care le-am tolerat în anii trecuți și prin erorile pe care le-am făcut. Înțelegem cu toții că nu mai trebuie să repetăm acele erori.”

Apelul PSD către liberali

„Facem apel la liderii responsabili să înțeleagă că a-l susține pe Bolojan până în pânzele albe, în fruntea unui guvern nefuncțional, înseamnă a distruge orice șansă de scoatere a economiei din recesiune”, a transmis Partidul Social Democrat (PSD), într-o postare pe Facebook, în care îi îndeamnă pe liberali să renunțe la sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan.

Social-democrații susțin că menținerea acestuia în fruntea Guvernului ar avea consecințe grave asupra economiei și nivelului de trai al populației.

