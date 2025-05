Bolojan, după contestația lui Simion la CCR: Nu au fost incidente majore la alegeri. Procesul electoral s-a desfăşurat în bună regulă

Preşedintele interimar Ilie Bolojan a declarat, miercuri, despre contestarea alegerilor de către George Simion la CCR, că alegerile prezidențiale au fost bine organizate şi au reflectat voinţa cetăţenilor. El a mai spus că nu au fost incidente majore, iar procesul electoral s-a desfăşurat în buna regulă, iar timp de două zile nu au fost semnale publice că ar fi ceva probleme.

Ilie Bolojan a fost întrebat în conferinţa de bilanţ a mandatului său interimar despre solicitarea liderului AUR George Simion de a contesta alegerile la CCR.

„Şi dumneavoastră şi eu, ca cetăţen, am urmărit modul în care s-au derulat alegerile prezidenţiale. Am constatat că nu au fost incidente majore, că procesul electoral s-a desfăşurat în buna regulă şi am constatat că timp de două zile nu au fost semnale publice că ar fi ceva probleme”, a spus preşedintele.

„Elementele care i-au făcut pe cei care depun contestaţii să facă acest lucru - nu se ştie de ce ţin”. Consider că alegerile noastre au fost bine organizate şi au reflectat, într-adevăr, voinţa cetăţenilor noştri, prezenţi în număr foarte mare, la acest scrutin”, a subliniat el.

George Simion a depus la Curtea Constituțională o sesizare prin care acesta contestă rezultatele turului doi al alegerilor prezidenţiale.

Președintele AUR a acuzat, fără să prezinte dovezi, că „voturile moldovenilor” au fost cumpărate, că s-ar fi folosit „resurse administrative ale unui alt stat” să anuleze alegeri și că „persoane decedate” ar fi votat. „Eu, ca şi competitor electoral, voi scrie Curţii Constituţionale şi voi cere anularea alegerilor. De ce? Pentru că a fost vorba de cumpărare de voturi! 100 de milioane de euro a fost bugetul alocat în Republica Moldova, numai pentru turism electoral şi pentru cumpărarea voinţei românilor basarabeni care au fost diabolizaţi pe nedrept în ultima săptămână. Pentru că au folosit resurse administrative ale unui alt stat ca să anuleze alegerile. Pentru că persoane decedate au votat la scrutinul din 18 mai şi niciun calcul din lume nu ne poate arăta că peste 11.500.000 de români au fost la vot”, a susținut George Simion, într-o conferință de presă susținută marți.

CCR a anunțat că va dezbate joi, 22 mai, cererea lui George Simion. Cererea a fost înregistrată azi, însă Curtea a atras atenția că solicitarea solicitarea făcută de Simion nu a fost semnată în mod corespunzător.

