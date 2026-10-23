lie Bolojan a declarat, vineri la Digi24, că decizia Curții Constituționale în disputa dintre Guvern și Parlament privind ordonanța SAFE nu pune în pericol investițiile finanțate prin acest mecanism european, dar ar putea bloca o posibilitate de intervenție a statului pentru preluarea unor obiective strategice. Fostul premier a explicat că una dintre măsurile vizate permitea statului să recurgă la expropriere pentru proiecte considerate de interes național. În același timp, el a subliniat că România trebuie să respecte contractele și să trateze cu seriozitate finanțările SAFE, inclusiv cele destinate infrastructurii rutiere din nord-estul țării.

Întrebat ce consecințe are decizia CCR, care i-a dat dreptate lui Sorin Grindeanu în disputa privind ordonanța SAFE, Ilie Bolojan a explicat că actul normativ includea mai multe proiecte și prevederi, una dintre acestea vizând posibilitatea statului de a interveni pentru preluarea unor obiective strategice.

„Au fost mai multe proiecte care țin de SAFE. Acesta e un proiect care permitea statului să intervină într-o formulă practic de expropriere pentru obiective considerate de interes național, strategic. O astfel de situație ipotetică ar fi putut fi șantierul de la Mangalia, șantierul naval. Practic anularea sau crearea acestui conflict - momentan e doar asta - poate bloca o astfel de posibilitate de expropriere. Dar nu mai e de actualitate în momentul de față”, a declarat Ilie Bolojan, vineri seară la Digi24.

Fostul premier a făcut astfel distincția între disputa constituțională privind una dintre măsurile asociate SAFE și continuarea investițiilor finanțate prin acest mecanism.

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Bolojan: Contractele SAFE trebuie respectate. Investițiile în apărare și autostrăzi sunt esențiale

Întrebat dacă investițiile finanțate prin SAFE merg înainte și dacă decizia CCR nu are alte consecințe, Bolojan a atras atenția asupra importanței respectării contractelor și a utilizării fondurilor pentru apărare și infrastructură.

„Să vă gândiți la următoarele aspecte. A fost o întreagă retorică că se vor verifica toate contractele. E foarte bine să se verifice. Două aspecte: primul de seriozitate a noastră de a respecta contracte, verificându-le în mod evident. De a fi parteneri serioși - de a fi conștienți că cele două direcții pe care le asigură SAFE - dotarea Armatei Române cu instrumentele de apărare la zi e o necesitate. Iar finalizarea investițiilor pe Nord-Estul României cele două autostrăzi, capetele de autostradă ca să putem să mergem până la Iași pe autostradă, nu putem fără SAFE. 4,2 miliarde din SAFE finanțează această infrastructură. Asta trebuie tratat cu seriozitate”, a declarat Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, verificarea contractelor nu trebuie confundată cu abandonarea angajamentelor asumate de România. Bolojan a insistat că finanțările SAFE au o miză importantă atât pentru modernizarea capacităților de apărare, cât și pentru finalizarea unor proiecte majore de infrastructură.

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CCR a admis sesizarea lui Sorin Grindeanu și a constatat existența unui conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Parlament în legătură cu ordonanța de urgență privind programul SAFE. Liderul PSD a reclamat că Executivul condus de Ilie Bolojan a adoptat ordonanța după ce fusese demis prin moțiune de cenzură, depășindu-și atribuțiile și intervenind în domenii aflate deja în dezbaterea Parlamentului.

Editor : Ana Petrescu