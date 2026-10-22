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Bolojan, după decizia CEDO privind salariile magistraților: Guvernul va avea de ales pe cine servește

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ilie bolojan inquam sabin cirstoveanu
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos: Sabin Cirstoveanu
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Fostul premier Ilie Bolojan a susținut, joi, că decizia Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO) în cazul restanțelor salariale ale magistraților confirmă poziția sa privind plata acestor sume și oferă Guvernului argumente pentru a tranșa problema. Liderul PNL a criticat obligația statului de a achita sume de ordinul miliardelor de lei, pe care le consideră împovărătoare pentru buget și pentru cetățeni.

„Decizia de astăzi a CEDO arată că am avut dreptate în ceea ce privește plata restanțelor salariale către magistrați. Guvernul primește acum argumentul decisiv pentru a tranșa această chestiune imorală și împovărătoare pentru români”, a scris Ilie Bolojan, joi pe Facebook.

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Fostul premier a susținut că, într-o perioadă dificilă din punct de vedere economic, plata imediată a unor sume foarte mari, fără evaluarea impactului bugetar, ar fi nedreaptă față de ceilalți cetățeni.

„Într-o situație economică dificilă, este imoral ca statul să fie obligat să plătească imediat sume uriașe, de ordinul miliardelor de lei, fără să se țină cont de impactul asupra bugetului și de celelalte obligații față de cetățeni”, a afirmat acesta.

Citește și: PNL, după decizia CEDO privind restanțele salariale ale magistraților: „Ilie Bolojan a avut dreptate”

Bolojan a criticat și modul în care au fost stabilite unele drepturi salariale ale magistraților, susținând că situația poate afecta încrederea publică în justiție.

„CEDO pune sub semnul întrebării și unele hotărâri luate în România, pentru că există suspiciuni că judecătorii care le-au dat s-ar fi aflat într-un conflict de interese. Este o suspiciune care afectează credibilitatea justiției. Și așa, încrederea în instituții este scăzută”, a mai scris liderul PNL.

Acesta a susținut că deciziile privind alocarea banilor publici trebuie să aparțină Guvernului și Parlamentului, nu instanțelor, și a afirmat că amânarea unor plăți nu înseamnă automat încălcarea drepturilor omului.

„Deciziile privind modul în care sunt împărțiți banii țării trebuie să fie luate de Guvern și Parlament, în interesul tuturor”, a transmis Bolojan.

În finalul mesajului, fostul premier a lansat un apel către actualul Executiv, afirmând că acesta trebuie să decidă în interesul cui acționează.

„Actualul Guvern va avea de ales pe cine servește: România sau aristocrația bugetară”, a conchis el.

Citește și: ÎCCJ: Decizia CEDO privind salariile magistraților şi litigiul cu Guvernul privesc chestiuni juridice distincte

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat câștig de cauză statului român într-un dosar privind plata eșalonată a unor restanțe salariale obținute în instanță de foști și actuali magistrați. Reclamanții susțineau că aveau de recuperat aproximativ 300.000 de euro.

CEDO a luat în considerare contextul economic dificil și măsurile prin care autoritățile au urmărit plata progresivă a sumelor, concomitent cu redresarea finanțelor publice și menținerea serviciilor esențiale. Curtea a atras atenția și asupra riscului apariției unei „impresii a unui conflict de interese” atunci când judecătorii se pronunță asupra unor drepturi salariale de care ar putea beneficia ei înșiși.

Totodată, CEDO a precizat că stabilirea priorităților bugetare și alocarea resurselor publice țin de competența puterilor executive și legislative.

Editor : Ana Petrescu

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