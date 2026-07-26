Bolojan, după doborârea unei noi drone: Condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian românesc de către Rusia

Încălcarea spațiului aerian al României de către Federația Rusă este „inacceptabilă”, a transmis premierul interimar Ilie Bolojan, care a subliniat că incidentele din ultimele zile sunt consecința războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei.

„Acțiunile recente ale Forțelor Aeriene Române, alături de aliații noștri din NATO, arată fermitate și curaj în apărarea teritoriului național. Este răspunsul necesar în fața oricăror amenințări și, în mod specific, în cazul încălcărilor ilegale ale spațiului aerian sau maritim”, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

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Premierul interimar le-a mulțumit militarilor implicați în aceste misiuni.

„Le mulțumesc piloților și militarilor români și aliați implicați în aceste acțiuni”, a transmis acesta.

În mesajul său, Ilie Bolojan a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian al României.

„Condamnăm ferm încălcarea spațiului aerian românesc de către Federația Rusă, pe care o considerăm inacceptabilă”, a afirmat premierul interimar.

Acesta a subliniat că incidentele din ultimele zile sunt o consecință directă a războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Să nu uităm că acestea sunt consecințe ale războiului de agresiune dus de Rusia în Ucraina de mai mult de patru ani”, a mai scris Bolojan.

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Mesajul premierului vine după ce Ministerul Apărării Naționale a anunțat că un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române a doborât duminică, la ora 10:13, o dronă care pătrunsese ilegal în spațiul aerian al României.

Instituția a adăugat că acesta este al treilea aparat fără pilot doborât de avioane F-16 românești în acest an, pe fondul intensificării incidentelor generate de atacurile rusești asupra infrastructurii din sudul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România.

Editor : Ana Petrescu