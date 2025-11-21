Bolojan: E nevoie să limităm pensionarea anticipată pentru toate categoriile. Lucrăm la diferite ipoteze de lucru

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că este nevoie ca Guvernul să limiteze pensionarea anticipată pentru toate categoriile şi că, în acest sens, se lucrează la diferite ipoteze de lucru. „Dacă pachetul pentru pensiile magistraţilor va trece, el poate să fie o bază de lucru şi pentru celelalte categorii”, a spus șeful Executivului.

„Consider că este nevoie ca să limităm pensionarea anticipată pentru toate categoriile, dintr-un motiv de sustenabilitate economică şi de funcţionare normală a sistemului de pensii, în anii următori. Trebuie să facem acest lucru, trebuie să creştem vârsta de pensionare cât mai aproape de vârsta standard de pensionare. Cu cât o facem mai repede, cu atât este mai bine”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a arătat că lucrează la diferite ipoteze de lucru, în aşa fel încât, în condiţiile în care pachetul pentru pensiile magistraţilor va trece, el poate să fie o bază de lucru şi pentru celelalte categorii.

Despreproiectul legat de pensiile magistraților, Bolojan a spus: „Ieri Guvernul a transmis spre avizare proiectul. Din semnalele publice, din faptul că CSM a convocat Adunările Generale înseamnă că există premise bune să primim un aviz mult mai repede decât termenul de maxim 30 de zile. În aceste condiții ne propunem ca săptămâna viitoare, joi, în ședința de guvern, sau vineri, să ne asumăm răspunderea pe acest proiect”.

CSM a primit, joi, de la Ministerul Muncii, proiectul de lege care taie pensiile magistraților.

„Consiliul a decis transmiterea proiectului către instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea şi convocarea adunărilor generale în vederea exprimării punctelor de vedere ale magistraţilor, după un calendar stabilit pentru zilele de 24 şi 25 noiembrie 2025. Ulterior transmiterii de către instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea a punctelor de vedere exprimate şi centralizării la nivelul Consiliului, Plenul CSM se va întruni în vederea acordării avizului instituţional”, anunța intituția.

