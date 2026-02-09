Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seară, la Digi24, că nu este posibilă reducerea normei didactice, chiar și în contextul în care profesorii amenință cu grevă generală. „Trebuie să fim realişti când generăm nişte aşteptări”, a spus acesta.

Întrebat despre faptul că profesorii solicită revenirea la norma de 18 ore la clasă pe săptămână, altfel avertizând cu greva generală, Bolojan a răspuns:

„Da, din punctul meu de vedere, acest lucru nu este posibil. Norma de 20 de ore, care este astăzi în România, este o normă la nivelul minim european. În Germania norma de predare este de 24 de ore. Şi trebuie să fim realişti când generăm nişte aşteptări. Acea măsură a fost o măsură de corecţie generală. Ceea ce trebuie să facem în acest an este să stabilizăm învăţământul, să le alocăm toate resursele care sunt necesare. Şi ştiind că nu putem creşte bugetele în mod substanţial de la un an în altul, aceasta este realitatea, indiferent ce guvern va veni şi indiferent ce coaliţie va fi, pentru că avem nişte constrângeri, să lucrăm în câteva zone în care să creştem calitatea învăţământului”, a declarat Ilie Bolojan.

El a explicat că învăţământul nu înseamnă doar resurse financiare.

„Înseamnă că ai resursele financiare pe care le poate pune ţara asta la dispoziţie, dar trebuie să fie văzut cum le folosim aceste resurse, să nu fie doar o zonă de cheltuieli, să însemne şi o creştere a calităţii în învăţământ, să însemne şi o adaptare învăţământului românesc la realitatea economică, să însemne şi o calitate mai bună a profesorilor, o trasabilitate a absolvenţilor”, a afirmat Bolojan.

El a adăugat că se pot lua în calcul anul acesta bonusuri de performanţă pentru universităţi.

„Gândiţi-vă că este anormal să finanţezi, de exemplu, o facultate cu aceeaşi sumă dacă absolvenţii ei nu lucrează niciunul în domeniul pe care l-au absolvit, faţă de o facultate la care, nu ştiu, 90% dintre ei lucrează în domeniul respectiv. Înseamnă că cea care lucrează trebuie să beneficieze nu doar de o sumă per capita, ci şi de un bonus de performanţă. Şi asta putem să facem anul acesta”, a declarat Bolojan.

Despre un nou ministru la Educație

În ce privește nominalizarea unui nou ministru al Educației, premierul a anunțat că va numi un liberal în următoarele săptămâni.

„În perioada imediat următoare vom face o nominalizare. E vorba de săptămâni. Va fi de la Partidul Naţional Liberal. Va fi susţinut de PNL”, a declarat Bolojan.

El a precizat că „sunt mai mulţi colegi care sunt în discuţie”, întrebat dacă are, deja, un nume.

În context, acesta a infirmat ipoteza că nu există doritori care să ocupe această funcţie.

„Nu este o senzaţie corectă, dar, gândiţi-vă, anul trecut a fost un moment dificil pentru domnul David, care în perioada mandatului lui a trebuit să gestioneze şi, practic, această creştere a normei didactice, care, în mod cert, nu a fost una populară în rândul cadrelor didactice. Şi, atunci, sigur, gândindu-te că ai o carieră pe care ţi-ai format-o în ani de zile şi poţi să ţi-o strici ocupând un anumit post. Vă rog să vă gândiţi la mine, în ce situaţie sunt, totuşi am muncit 20 de ani în administraţie, eram un om care am făcut ceva şi în şase luni de zile poţi să ţi-o ştergi cu buretele, dar ţara noastră uneori merită asta şi chiar şi domeniul învăţământului merită”, a declarat Ilie Bolojan.

Editor : C.L.B.