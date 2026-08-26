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Bolojan explică de ce PNL a votat legea ANI: „Interesul țării e să îndeplinim jaloanele PNRR, dar legea nu poate rămâne așa”

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ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Ilie Bolojan a transmis că liberalii au votat Legea ANI în actuala formă, chiar dacă nu a fost eliminat amendamentul prin care Dominic Fritz rămâne fără mandat, pentru a nu pierde banii din PNRR. Totuși, liderul PNL spune că va susține modificarea legii pe viitor și că liberalii vor fi „alături de USR”. 

„Votul în privința legii ANI a fost unul greu pentru PNL, pentru că o prevedere care schimbă regulile în timpul jocului este profund imorală și incorectă, indiferent prin ce artificii juridice ar fi explicată.

Dar, pentru premierul României și pentru PNL, partidul cu o răspundere majoră în guvernare, miza unei decizii se raportează în primul rând la România, iar principiul suprem este apărarea interesului țării. Iar în acest moment, interesul țării de a îndeplini jaloanele până la sfârșitul acestei luni, inclusiv legea ANI și cea a salarizării, este superior oricărei alte discuții”, a scris Ilie Bolojan pe Facebook, după ce legea ANI a trecut de votul final al Senatului. USR a votat împotriva proiectului, în timp ce PNL a susținut adoptarea legii, alături de PSD și celelalte partide.

Premierul interimar susține că România nu poate pierde bani europeni și nu poate risca să fie retrogradată pentru că nu își respectă angajamentele. Totuși, mai spune Bolojan, legea nu poate rămâne pe viitor în actuala formă. 

„PNL va susține, prin toate acțiunile necesare, corectarea ei. Vom fi alături de USR în acest demers moral, nu pentru un om, ci pentru a reinstaura reguli corecte”, a mai spus liderul PNL. 

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Legea ANI a trecut din nou de votul final al Parlamentului, după ce a fost modificată pentru a ține cont de deciziile Curții Constituționale. USR nu a reușit să se impună pentru a elimina amendamentul care amenință mandatul lui Dominic Fritz, astfel că primarul Timișoarei ar putea rămâne fără funcție. Informațiile legate de averile politicienilor vor fi și mai puține decât prevedea varianta adoptată inițial. Vezi mai multe detalii AICI.

Editor : A.G.

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