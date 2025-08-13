Premierul Ilie Bolojan a explicat miercuri seara, la Digi 24, motivele pentru care guvernul, ministerele și insituțiile guvernamentale vor trebui să taie cu 20% din numărul de angajați. El spune că la nivelul acestor instituții se vor face „calcule” astfel încât măsurile de restructurare să fie adoptate până în toamnă. Șeful Executivului a adăugat că nu vor exista plăți compensatorii pentru angajații guvernamentali care vor fi dați afară.

„De fapt, ce trebuie să facem? Trebuie să calculăm corect personalul. Nu mai putem să stăm în instituții în care, în țară, avem 330 de oameni și în aparatul central tot atâția oameni. Piramida este dată peste cap. Uneori, cei care, teoretic, conduc și supraveghează sunt cât cei care lucrează, lucru care nu funcționează nicăieri”.

Premierul Bolojan a precizat că fiecare om care primește un salariu din sectorul public și nu-și justifică munca, „face de două ori un rău”.

„Consumă niște bani pe care îi colectăm de la cetățeni. Banii publici sunt banii pe care îi colectăm de la oamenii care muncesc în România. E bine să nu ne batem joc de acești bani și să-i folosim corespunzător. Al doilea rău făcut e în sistemul public. În fiecare birou, în fiecare clădire administrativă, sunt oameni care lucrează. Niciun om care lucrează, când vede că un coleg nu vine la serviciu, nu-și face datoria, nu are nicio motivație personală să-și facă treaba așa cum se cuvine”, a spus șeful Executivului.

Ilie Bolojan a amintit de perioada similară când a fost secretar general al Guvernului în perioada 2006-2007 și au avut loc restructurări similare.

„Pentru fiecare om care se simțea afectat, de exemplu în guvern, când am fost atunci (secretar general) m-a sunat cineva: nimeni nu era singur. Relaționaările sunt destul de importante, ai o presiune pe tema asta”, a spus Ilie Bolojan, care a adăugat că, în prezent „cel puțin la nivelul său”, nu a resimțit același tip de presiune.

Ilie Bolojan le-a cerut șefilor de instituții din subordinea Guvernului să reducă cu 20% numărul angajaților, în cadrul unei întâlniri pe care premierul a avut-o cu aceștia, miercuri, au declarat surse guvernamentale pentru Digi24.ro. Ulterior, Guvernul a anunțat că până la 22 august toate instituțiile din subordine trebuie să vină cu soluții de reducere a cheltuielilor.

Potrivit Guvernului, premierul Ilie Bolojan le-a cerut instituțiilor din subordine să prezinte până la data de 22 august propuneri de reducere a cheltuielilor, astfel încât la finalul lunii Executivul să vină cu un pachet legislativ privind reorganizarea tuturor instituțiilor. „Vă rog să faceți un calcul corect. Oamenii trebuie să rămână pe posturi în funcție de două criterii: performanță și responsabilitate”, a subliniat Ilie Bolojan, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Ministerul Dezvoltării a pus săptămâna trecută în consultare publică măsurile privind reforma administrației publice. Aceasta va include și reducerea cu peste 6.000 de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală, dar și locală. Totodată, Guvernul are în vedere și reguli de evaluare a performanței pentru ocuparea acestor posturi.

Editor : M.L.