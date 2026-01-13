Live TV

ilie bolojan inquam george calin
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ilie Bolojan a transmis președintelui Nicușor Dan propunerea de revocare din funcția de ministru al Educației a lui Daniel David, anunță Guvernul. Interimatul va fi asigurat de premier.

Pe 23 decembrie 2025, Daniel David,și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației, la cererea premierului Ilie Bolojan.

Daniel David și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Educației printr-o postare pe blogul personal. Acesta a precizat că i-a cerut premierului Ilie Bolojan eliberarea din funcție și că recent a intrat și în posesia confirmării. „Deși demisia este un act unilateral, am vrut să fie o plecare amiabilă, așa cum a fost și colaborarea noastră”, a scris fostul ministru.

La Ministerul Educației ar putea fi propus Marilen Pirtea, potrivit surselor Digi24.

Marilen Pirtea este deputat PNL la al treilea mandat și consilier onorific al premierului Ilie Bolojan.

În vârstă de 52 de ani, Pirtea este rector al Universității de Vest din Timișoara din 2012. De asemenea, este vicepreședinte al Consiliului Național al Rectorilor din România, tot din 2012, și vicepreședinte al Danube Rectors’ Conference, o rețea formată din aproape 70 de universități din regiune, potrivit descrierii de pe site-ul oficial al organizației.

Liberalul este și președinte al Consorțiului „Universitaria” și membru în Consiliul Școlii doctorale de Științe Economice a Academiei Române, mai scrie în CV-ul său de la Camera Deputaților.

