Bolojan îi ia apărarea Oanei Gheorghiu: „Nu consider că a făcut ceva ilegal și imoral”

Ilie Bolojan, briefing de presă. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Premierul interimar Ilie Bolojan a comentat scandalul mailurilor trimise de vicepremierul Oana Gheorghiu, care ar favoriza o firmă germană. Șeful Executivului susține că autoritățile publice trebuie să aibă întâlniri și discuții cu cei care pot aduce „dezvoltare și locuri de muncă”.

„Nu consider că doamna Georghiu a făcut ceva ilegal sau imoral întâlnindu-se cu o companie foarte importantă, fără să pună niciun fel de presiune asupra lor, fără să ascundă întâlnirile și fără să comunice într-o formă ascunsă.

Să discutăm deschis: am fost primar la Oradea timp de 12 ani, iar în fiecare săptămână aveam întâlniri cu investitori, cu consultanți care studiau România ca posibilitate de investiție. Atunci când ai o responsabilitate publică, nu ai cum să te gândești la dezvoltare, la locuri de muncă și la creștere dacă nu discuți cu cei care pot aduce aceste lucruri”, a declarat premierul Ilie Bolojan, într-un interviu pentru Hotnews.

Șeful Executivului a mai precizat că „pe componentele de digitalizare avem niște restanțe foarte mari, din cauza pulverizării aplicațiilor și a lipsei de coordonare pe această zonă”.

„Fără măsuri care să ducă toate lucrurile într-o formă de centralizare, nu poți face lucruri în digitalizare. Dânsa a încercat să se ocupe”, a mai spus Ilie Bolojan.

Fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României, Dragoș Vlad, a acuzat-o pe Oana Gheorghiu că ar fi făcut presiuni și chiar trafic de influență în favoarea gigantului german Schwarz Group, trimițând e-mailuri de pe adresa oficială de vicepremier către șefii mai multor instituții. O altă companie deținută de grupul german ar fi donat în trecut pentru construcția spitalului „Dăruiește Viață”.

În replică, Oana Gheorghiu a respins acuzațiile, precizând că discuțiile purtate „nu reprezintă nici trafic de influență, nici recomandare de achiziție, nici vreo formă de presiune”.

„Nu am solicitat nimănui să contracteze servicii, nu am intervenit în favoarea vreunei companii și nu am exercitat niciun fel de influență asupra unor proceduri de achiziție sau de parteneriat”, este o parte din răspunsul Oanei Gheorghiu.

