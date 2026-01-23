Live TV

Exclusiv Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați 168 milioane euro pentru CET și nu s-a făcut?

Foto: Inquam Photos

Premierul Ilie Bolojan a răspuns, vineri seară, la Digi24, acuzațiilor lansate de primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, care l-a atacat dur spunând că a lăsat locuitorii orașului și compania Ford fără căldură prin refuzul de a aloca fonduri pentru repararea grupurilor energetice.

„Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocate pentru CET 168 de milioane de euro timp de 4 ani de zile și nu s-au făcut lucrările acolo? Bolojan a numit oameni în consiliul de administrație sau am avut vreo responsabilitate directă pe tema asta? Eu sunt de vină că anul trecut au mai luat un împrumut de 70 de milioane de euro de la Exim Bank, pe care nu-l vor mai rambursa niciodată tot de la statul român, pentru care, în afară de a plăti certificate de CO2 sau alte lucruri nu au investit acolo? Haideți să discutăm foarte deschis lucrurile.

Eu nu fac acuzații, v-am dat niște cifre. Dacă s-ar fi realizat proiectul pe fonduri europene, dacă Ministerul Energiei, dacă societatea comercială care este acolo, conducerea, cei care i-au numit pe ei în consiliul de administrație, Primăria Craiova, care este clientul de bază acestei companii, ar fi gestionat cu atenție lucrurile, nu am fi ajuns într-o astfel de situație. 

Aceste situații se rezolvă nu prin căutarea unui vinovat acum, ci se rezolvă printr-un proiect serios care trebuie făcut acolo, prin licitații făcute la prețuri de piață, ținând cont de realitățile din această piață de energie și, într-adevăr, printr-un sprijin dat de la Guvern, prin diferite posibilități, direcționarea unor fonduri europene, fonduri de modernizare, în așa fel încât să avem o centrală dimensionată la capacitate în mod corect la Craiova și nu un proiect prost care a fost făcut acum câțiva ani de zile, de 295 de megawați electrici, în timp ce necesarul de energie este de maxim jumătate cât a făcut asta. Dar asta înseamnă să stai pe proiecte, să lucrezi, să tratezi lucrurile serios și, din păcate, o astfel de centrală nu poate fi realizată de pe o zi pe alta. Aici e vorba de doi, trei ani de zile”, susține premierul Ilie Bolojan.

