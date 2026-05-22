Bolojan îi răspunde lui Grindeanu privind eșecul SMR Doicești: „Nu putem nega problemele. Trebuie să avem grijă de banii publici”

Ilie Bolojan, briefing de presă. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Premierul interimar Ilie Bolojan susține că poziția sa privind realizarea mini-reactoarelor nucleare de la Doicești nu are legătură cu parteneriatul strategic cu SUA sau investițiile în tehnologie, ci cu felul în care s-a derulat proiectul. „Are niște probleme pe care nu le putem nega”, a spus Bolojan, după ce social-democrații l-au atacat pentru că ar fi „aruncat în aer” parteneriatul cu americanii.

Ilie Bolojan susține că atacurile din ultimele zile „au amestecat” trei planuri diferite: parteneriatul cu SUA, transferul de tehnologie în România și proiectul SMR Doicești.

„Gândiți-vă și la centrala de la Iernut, de exemplu, și să comparăm planurile. Cred că suntem conștienți că, în domeniul parteneriatului cu SUA, nu există oameni care nu susțin planul de a avea energie ieftină în România. Este un plan pe care eu și PNL îl susținem – atât cel legat de parteneriatul strategic, cât și cel al energiei ieftine.

Al doilea plan este cel legat de transferul de tehnologii. România are nevoie de transfer de tehnologii. Dar al treilea plan nu îl putem nega: proiectul propriu-zis. Și, așa cum am precizat legat de acest proiect de la Doicești, el are niște probleme pe care nu le putem nega. Timpul va confirma dacă am dreptate sau nu”, a spus premierul interimar, vineri, într-o conferință de presă la Focșani.

Bolojan a mai precizat că „trebuie să avem grijă de banii publici și să susținem proiectele fezabile”: „În așa fel încât, atunci când facem transfer de tehnologii și investiții importante, proiectul să se finalizeze”.

În urmă cu o zi, Sorin Grindeanu i-a cerut să rămână în „limitele stabilite de Constituție” și l-a acuzat că aruncă în aer parteneriatul strategic cu SUA, după ce Ilie Bolojan spus că există „probleme serioase” la Doicești și a informat Ambasada SUA cu privire la eșecul proiectului.

