Preşedintele PNL, fostul premier Ilie Bolojan, consideră că proiectul reorganizării administrative propus de guvernul format majoritar din membri PSD este unul „demarat în mod neserios”, el anunţând că PNL va face consultări cu propriii primari pentru a vedea perspectiva acestora, iar la începutul lunii decembrie va exprima un punct de vedere cu privire la acest subiect. „Este o fractură logică între tot ceea ce au făcut până acum şi anunţurile pe care le fac, dar sunt de tipul celor cu care s-au obişnuit: promisiuni care sunt făcute, care sunt amânate în speranţa că românii vor uita de ele”, afirmă Ilie Bolojan.

„În primul rând, dacă ar fi să fac un comentariu general, este un proiect care a fost demarat în mod neserios. Nu poţi să vii să arunci tema reorganizării administrative, care are un impact mare asupra cetăţenilor multor localităţi, fără să vii cu un proiect şi să discuţi pe ceva concret. Şi vedem declaraţii care sunt într-un fel la Ministerul Dezvoltării, vedem alte declaraţii la partid, vedem alte declaraţii la Guvern. Până în momentul de faţă, nu există un astfel de proiect serios. În afară de ce s-a anunţat astăzi privind comasarea voluntară, care se poate face pe baza actualei legislaţii, fără niciun fel de modificări legislative, nu există nimic serios”, a afirmat Ilie Bolojan, vineri seară, într-o conferinţă de presă, la Sibiu.

Preşedintele PNL a anunţat că partidul va avea, marţi, o consultare cu primarii de comune, după ce a avut consultări cu cei ai municipiilor, pentru a vedea care este părerea acestora, relatează News.ro.

„Vom avea un punct de vedere în perioada următoare, la începutul lunii decembrie. România are nevoie de o reorganizare a administraţiei, trebuia să o facem mai demult, dar asta trebuie gândită într-o cheie cât se poate de serioasă. Gândiţi-vă că, dacă se alătură două comune sărace, nu vom avea o comună bogată”, a argumentat Bolojan.

„Este o fractură logică între tot ceea ce au făcut până acum şi anunţurile pe care le fac”

El a spus că reorganizarea trebuie să ţină cont de calitatea serviciilor, de factori care pot genera dezvoltare.

„Simpla reducere de cheltuieli, la care PSD s-a opus în toate lunile în care am discutat acest lucru, e necesară, dar nu e suficientă. Şi este o fractură logică între tot ceea ce au făcut până acum şi anunţurile pe care le fac, dar sunt de tipul celor cu care s-au obişnuit: promisiuni care sunt făcute, care sunt amânate în speranţa că românii vor uita de ele”, a adăugat Bolojan.

El a arătat că orice primărie are acum baza legală de a propune fuziunea cu altă primărie, iar dacă autorităţile din două comune se înţeleg nu vede „niciun fel de problemă”.

Preşedintele PNL a subliniat că nu a propus reorganizarea administrativă cât timp a fost la guvernare pentru că nu a existat un acord între partide pe acest subiect.

Editor : Liviu Cojan