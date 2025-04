Bolojan: În martie, peste 40.000 de români au vizitat grădinile şi interiorul Palatului Cotroceni. Ce spune despre Parlament

Preşedintele interimar, Ilie Bolojan, este de părere că, după deschiderea grădinii Palatului Cotroceni pentru public, şi curtea Palatului Parlamentului ar trebui pusă la dispoziţia bucureştenilor şi a vizitatorilor din alte localităţi, arătând că acesta nu ar fi un gest populist, ci unul de „minim respect”.

„Cred că şi în jurul Parlamentului se poate lua o astfel de decizie, în aşa fel încât şi aceste spaţii să fie la dispoziţia bucureştenilor. V-am spus, nu dintr-un motiv de populism, nu dintr-un motiv de a da bine, de a face gesturi, ci pur şi simplu o chestiune de minimă, un gest de minimă recâştigare a încrederii şi astea sunt chestiuni de normalitate”, a afirmat Ilie Bolojan, miercuri seară, în podcastul „Friendly Fire”.

El a anunţat că peste 40.000 de oameni au vizitat grădinile Palatului Cotroceni, în primele două weekenduri în care acesta a fost deschis publicului.

„În primele două duminici, deci în luna martie, am avut două sfârşituri de săptămână deschis şi peste 40.000 de români au vizitat curţile, grădinile şi interiorul Palatului Cotroceni. Românii au dorit să vadă totuşi cum arată palatul şi, în plus, gândiţi-vă că sunt 18 hectare de parc care, la fiecare final de săptămână, sunt la dispoziţia bucureştenilor. Mi-au scris oameni care mi-au spus că am crescut în Bucureşti, am fost la şcoală în zona Palatului Cotroceni, dar nu ştiam că lângă mine există o suprafaţă atât de mare de spaţiu verde pentru că nu s-a permis niciodată accesul acolo şi eu cred că e o chestiune nu de a face gesturi, asta e o chestiune de minim respect faţă de oameni şi cred că e un lucru bun că în fiecare final de săptămână copiii din Bucureşti îi văd pe militarii Armatei Române şi se pot recrea în acest parc, care este totuşi făcut cu munca românilor”, a adăugat Bolojan.

