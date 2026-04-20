PNL merge până la capăt cu Bolojan, în ciuda deciziei PSD: vot în unanimitate. Ce au discutat liderii în ședință (surse)

Liderii PNL care s-au reunit la sediul partidului, luni seară, au votat „sprijin total” pentru Ilie Bolojan, au declarat surse din conducere pentru Digi24.ro. În timpul ședinței, Bolojan le-a transmis că PSD a urmărit în ultimele luni pregătirea terenului pentru alegerile din 2028, inclusiv prin conturarea unui „PNL arondat” care să asigure social-democraților o majoritate confortabilă.

Liderii PNL au decis, în unanimitate, să îl susțină pe premierul Ilie Bolojan în continuare la Palatul Victoria, în ciuda deciziei PSD de a-i retrage premierului sprijinul politic. Cu alte cuvinte, chiar dacă social-democrații îi cer acum demisia, liberalii au decis să nu îl schimbe pe Bolojan de la vârful Guvernului.

Ce le-a transmis Bolojan la Modrogan

Potrivit surselor Digi24.ro, Bolojan a vorbit despre tensiunile din coaliție, despre măsurile economice adoptate și despre calculele politice care, în opinia sa, au stat la baza repoziționării PSD. Premierul a explicat că relația din coaliție a funcționat inițial „acceptabil”, însă situația s-a schimbat din toamnă.

„Din toamnă, probabil, pe fondul sondajelor, în care rezulta că PSD nu mai e la cota pe care o avea la data alegerilor, s-a creat treptat un profil de opoziție a PSD în interiorul guvernării, încercând să fie la decizie, dar și să fugă de răspunderea măsurilor adoptate”, a spus premierul.

Bolojan a susținut că această strategie s-a accentuat spre finalul anului și că social-democrații au încercat să își recupereze electoratul pierdut:

„Cred că PSD a încercat să își recupereze electoratul. Se pare că nu a reușit. Pare că din toate sondajele pe care le avem, PSD e sub 20%. Pare că această strategie nu a dat roade”, a mai spus el.

„Toate deciziile au fost luate de comun acord”

Liderul PNL a respins acuzațiile potrivit cărora unele măsuri ar fi fost impuse unilateral de liberali.

„Discuțiile pe reforma administrației au început în toamna anului trecut (…) În loc să adoptăm proiectul atunci, l-am adoptat prin februarie, înainte de buget, ca să aibă ceva efecte”, a mai spus Bolojan.

El a subliniat că inclusiv deciziile sensibile au fost asumate împreună în coaliție.

„Toate deciziile luate, de la creștere TVA, au fost luate de comun acord, după discuții în coaliție. Această strategie de a declara în aceste zile (…) că cineva a decis unilateral, iar PSD nu a participat la decizii, e mincinoasă, nu are legătură cu realitatea, dar se promovează accelerat”, a subliniat acesta.

Strategia pentru 2028: „PSD are nevoie de un PNL arondat”

Bolojan le-a transmis liberalilor prezenți la discuție că PSD și-a făcut calculele pentru alegerile viitoare:

„A doua perspectivă e legată de proiecțiile politice, calcule politice din interior care are legătură cu 2028. Primul test: alegerile locale. PSD are nevoie de un PNL arondat sau afiliat astfel încât să formeze masă critică parlamentară de 40%, având posibilitatea să facă guverne și să acționeze politic. Era evident că cel puțin o astfel de poziție era una care pentru mine, cel puțin, ca președinte al partidului, e inacceptabilă. Ne taie orice fel de capacitate de a rămâne reprezentativi în 2028 și de a mai aduna voturi de la cetățeni care să vadă în noi o speranță de modernizare”.

Ciprian Ciucu: Prefer să fiu partid major decât brelocul PSD

Și Ciprian Ciucu i-a atacat pe social-democrați, precizând că partidul lui Sorin Grindeanu „se duce în cap”.

„PSD și-a săpat singur propria groapă și vrea să ne ia și pe noi. PSD nu mai e ce a fost. Se duce în cap. Și pe noi ne paște acest pericol”, a precizat primarul Capitalei.

Ciucu a mai avertizat că PNL riscă să devină partid secundar dacă acceptă actuala dinamică politică:

„Prefer să fiu un partid major, într-o alianță cu partide mai mici, decât să fiu brelocul PSD.”

El a susținut că partidul a evitat un scor și mai slab la ultimele alegeri doar datorită mobilizării liderului PNL, Ilie Bolojan:

„Era cât pe ce să fim partidul mai mic. Dacă Ilie Bolojan nu făcea turul de forță pe care l-a făcut, luam mai puține procente decât USR.”

Citește și: Oficial. Bolojan rămâne fără susținerea PSD, vot covârșitor în rândurile social-democraților. Grindeanu: „Trebuie să plece acasă”