Bolojan, încrezător că legea care taie pensiile speciale ale magistraţilor este constituţională. „Haideţi să vedem ce decide CCR”

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni că, în opinia lui, reforma pensiilor speciale ale magistraţilor, pentru care și-a asumat răspunderea în Parlament, respectă aspectele care ţin de constituţionalitate.

Întrebat într-o emisiune la TVR dacă va demisiona în cazul în care CCR va declara neconstituţională respectiva lege, Ilie Bolojan a răspuns: „Haideţi să vedem ce va decide Curtea Constituţională. Consider că acest proiect respectă aspectele care ţin de constituţionalitate, pentru că am încercat să ţinem cont de toate deciziile pe care Curtea le-a luat în perioada anterioară şi să aşteptăm această decizie”.

El a subliniat nevoia de legitimitate a unui Executiv ce poate adopta decizii „care înseamnă corecţii şi în alte sectoare”.

„Acest proces aduce şi o doză de echitate şi de normalitate în raport cu alţi salariaţi din România, cu alţi oameni care ies la pensie în condiţii normale şi la un nivel de pensii care este mult mai redus decât ceea ce se întâmplă în zona de magistratură”, a arătat şeful Guvernului, potrivit Agerpres.

„Mi s-a părut că este corect”

Ilie Bolojan a apreciat că respectarea planului iniţial este esenţială.

„Mi s-a părut că este foarte corect şi cinstit faţă de cetăţenii României, de partenerii de coaliţie ca atunci când îţi asumi o răspundere foarte importantă în condiţii dificile, pe baza unui plan, să respecţi acest plan şi să faci tot ceea ce ţine de tine, ca îndeplinind condiţiile necesare pentru a da randamente, să nu treci degeaba pe un post. (...) În condiţiile în care nu se mai îndeplinesc aceste condiţii (...) a sta pe acel post înseamnă să îţi înşeli acţionarii, în cazul companiei private sau cetăţenii, în cazul unei poziţii pe care o deţii într-o comunitate mai mare sau mai mică”, a spus şeful Guvernului.

El a rememorat traseul proiectului de lege.

„Având în vedere că s-a derulat procedura de asumare a răspunderii şi că din Parlament nici un parlamentar nu ne-a făcut o astfel de propunere care se prelungească această perioadă, am luat act de propunerile care au fost făcute care nu au influenţat practic proiectul de lege şi proiectul aşa cum a fost asumat de către Guvern, nefiind depusă moţiune de cenzură pe acest proiect, el practic este adoptat şi aşa cum ştiţi urmează să se pronunţe Curtea în perioada următoare pentru el”, a afirmat premierul.

UTV
