Bolojan: Indiferent ce se va întâmpla la moțiune, partidele se vor întâlni și vor lua decizii în funcție de rezultat

Premierul Ilie Bolojan consideră că, indiferent ce se va întâmpla la moțiunea de cenzură de săptămâna viitoare, partidele se vor întâlni ulterior și vor lua niște decizii în funcție de rezultatul acesteia. El a adăugat că, în cadrul dezbaterilor, unii dintre membrii unui partid, inclusiv ai PNL, pot considera că decizia partidului nu îi reprezintă și că există alte soluții, dar susține că respectarea deciziei majorității este un act de responsabilitate și de normalitate.

Ilie Bolojan a fost întrebat, joi, la Rock FM, citat de News.ro, ce va face în situația în care vor fi unii liberali dispuși să negocieze cu PSD, în condițiile în care decizia oficială a partidului este ca liberalii să nu mai facă o coaliție cu social-democrații.

„Suntem în situația în care, indiferent ce se va întâmpla la această moțiune săptămâna viitoare, partidele se vor întâlni, inclusiv PNL, și vor lua niște decizii în funcție de rezultatul acestei moțiuni. Asta înseamnă că vor fi dezbateri și, la final, se va lua o decizie.

Și, indiferent ce funcție ai într-un partid, indiferent dacă ești într-un colegiu sau altul, într-un județ sau altul, respectarea deciziei colective a majorității este un act de responsabilitate și de normalitate. Și eu voi respecta decizia pe care o vor lua colegii și cred că asta vor face toți cei care sunt membri ai Partidului Național Liberal și vor urma această decizie”, a declarat Ilie Bolojan.

El a explicat că în timpul dezbaterilor pot apărea păreri divergente.

„Asta nu înseamnă că, în timpul dezbaterilor, nu pot fi păreri divergente sau că, într-o situație limită, unii dintre membrii unui partid, inclusiv ai PNL, pot considera că decizia partidului nu îi reprezintă și că există alte soluții.

Dar, v-am spus, există cu siguranță o masă critică puternică în PNL, care a înțeles că, dacă vrem să fim respectați și să rămânem un partid care are relevanță în politica românească, atunci lucrurile pe care le-am făcut greșit în anii trecuți nu mai trebuie repetate”, a mai afirmat Bolojan.

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că, dacă pică Guvernul, vor avea consultări foarte repede, afirmând că România își păstrează direcția pro-occidentală și că există voință politică, la nivelul partidelor, pentru acest lucru. El a menționat că toți au pornit acum 10 luni crezând că actuala coaliție va fi trainică, însă acest lucru nu s-a întâmplat.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, în Croația, când va chema partidele la consultări, dacă Guvernul va pica marți prin moțiune de cenzură.

„În orice caz, foarte repede, pentru că este important și pentru cetățenii României, și pentru piețele financiare de care depindem, ca România să proiecteze stabilitate”, a răspuns el.

