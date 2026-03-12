Bolojan, întrebat dacă Guvernul ia în calcul scăderea accizei la carburanți: „Să nu acționăm ca niște piromani economici”

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seară, întrebat dacă Guvernul ia în calcul reducerea accizelor, că o astfel de măsură nu garantează scăderea prețurilor la carburanți, ci poate duce la creșterea unui adaos comercial. În contextul războiului din Orientul Mijlociu, Bolojan a afirmat: „E bine să fim rezervați, să nu acționăm ca niște piromani economici”.

Bolojan spune că autorităţile trebuie să fie „cât se poate de realiste şi corecte” cu oamenii, arătând că războiul din Orientul Mijlociu afectează mai multe pieţe, a combustibililor, dar pe cea a ureei şi amoniacului, ceea ce a dus la majorări de preţuri pe pieţele internaţionale.

„Sunt lucruri care depind de noi, unde trebuie să intervenim, şi lucruri care nu depind de noi, unde trebuie să ne adaptăm sau să vedem ce putem face. Acolo unde România a avut resurse, cum e vorba de componenta de gaz, am luat o decizie corectă şi printr-un mecanism nu am mai permis creşterea preţurilor la gaz şi cetăţenii ţării noastre vor avea o predictibilitate pe această componentă, cu atât mai mult cu cât de anul viitor va fi o cantitate suplimentară exploatată din Marea Neagră.

În ceea ce priveşte ţiţeiul şi derivatele, motorină şi benzină, noi importăm peste două treimi din cantitate, cea mai mare parte este din importuri. Având în vedere creşterile de preţuri de pe pieţele internaţionale - la ţiţei 40-50%, la motorină creşteri chiar mai mari, la benzină creşteri în general mai mici – dacă facem o comparaţie cu ceea ce se întâmplă în piaţa noastră vedem că preţurile la benzinării au crescut, e adevărat, dar au crescut într-o manieră ponderată”, a declarat Ilie Bolojan.

El a subliniat că Guvernul face analize cu privire la piaţă. Bolojan a admis că, cu cât conflictul din Golf se prelungeşte, cu atât efectele vor fi mai mari, aceste nefiind uşor de prevăzut.

„În condiţiile în care în zilele următoare vom constata că există o dinamică a acestor preţuri care se duce în creştere în continuare, vom analiza care sunt măsurile pe care le putem lua, care ar putea limita, subliniez, dar nu anula, pentru că nu putem face acest lucru, aceste creşteri în aşa fel încât ele să fie suportabile pentru cetăţenii ţării noastre şi pentru economia noastră”, a adăugat Bolojan.

Întrebat dacă se va lua în calcul o scădere a accizei, premierul a răspuns: „Nu-mi place să speculez pentru că în astfel de situații e bine să fim rezervați, să nu acționăm ca niște piromani economici. Ceea ce putem să facem va fi în limita spațiului fiscal pe care îl avem, la modul cinstit și corect pe de-o parte.

Pe de altă parte, analizând ce au făcut și celelalte țări, cei care acționează o minoritate, trebuie să vedem unde au fost efecte și care au sunt măsurile care aplicate la realitățile noastre ar genera într-adevăr efecte de frânare a prețurilor. Pentru că nu neapărat o scădere de acciză îți garantează o scădere de prețuri, ci îți poate garanta creșterea unui adaos comercial”, a declarat Bolojan.

Și consilierul onorific al premierului, economistul Ionuț Dumitru, declara la Digi24 că, în 2026, probabil Guvernul nu își va permite această măsură.

„Cred că trebuie să ne fie clar tuturor că statul nu are cum să acopere o diferență foarte mare de preț la pompă cu bani publici pentru că, până la urmă, avem o constrângere foarte importantă în buget. Trebuie să reducem deficitul bugetar și orice măsură de sprijin pentru anumite zone, cum ar fi această zonă a combustibililor, trebuie gândită în acest context bugetar cu constrângeri mari. Trebuie să identifice aceste resurse care le utilizezi în sensul acesta, dacă decizia politică la nivelul coaliției se duce în această direcție. Dar trebuie să fim conștienți că sumele implicate ar fi foarte mari, că discutăm de sume uriașe,” a explicat acesta.

În 2026, probabil că nu vom avea bani pentru această măsură, spune Dumitru.

„Păi, dacă ne uităm la buget, probabil că nu. Adică dacă ne uităm la constrângerile bugetare, avem un buget care trebuie să aducă deficitul bugetar la 6,2% din PIB. Măsuri suplimentare față de ce am inclus în buget sunt posibile numai dacă găsim sursele de finanțare, iar dacă găsim o sursă care se acopere acest impact bugetar negativ,” a precizat consilierul premierului.

