Bolojan: „Jupânii din județe au crezut că vechile obiceiuri de a suna să îşi rezolve ineficienţa cu bani de la buget vor mai funcţiona”

Prim-ministrul Ilie Bolojan . Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan susține că bugetul de stat a fost folosit ani de zile drept pușculiță de către administrațiile neperformante, iar măsurile nepopulare luate la guvernare i-au nemulțumit pe social-democrați. Șeful Executivului crede că unul dintre valurile de nemulţumire în rândul PSD a fost când a anunțat schimbări în cazul companiilor de stat. 

Ilie Bolojan a fost întrebat joi, la Rock FM, care consideră că este linia roșie pe care a trecut-o și care i-a nemulțumit pe social-democrați:

„N-aş putea să spun că a fost un anumit moment. A fost o evoluţie în care, după ce s-a format această coaliţie şi am luat primele măsuri într-o lună-două, lucrurile au funcţionat relativ normal. Era o presiune foarte mare, dacă ne aducem aminte, în vara anului viitor să prezentăm Comisiei Europene un prim pachet de măsuri care să arate că vom corecta deficitul bugetar, pentru că altfel ne suspendau fondurile europene, ceea ce ne-ar fi creat mari complicaţii.

După care, treptat, treptat, PSD, pentru că luam măsuri care nu erau populare, care invalidau teoria că dacă ne votează cineva pe noi avem un corn al abundenţei din care rezolvăm toate dorinţele cetăţenilor, a început să joace această dramoletă de opoziţia din interiorul guvernării.”

Bolojan a precizat că ani de zile bugetul de stat a fost folosit ca o puşculiţă de către administraţii neperformante. 

„Am început să verificăm unde sunt problemele în guvernare, să descopăr cămările ascunse care nu sunt în regulă şi să aprind lumina. Asta a generat câteva probleme. Pe de o parte, gândiţi-vă că ani de zile bugetul de stat a fost folosit ca o puşculiţă de către administraţii neperformante şi oameni care, în judeţele lor, funcţionează ca nişte jupâni.

Au crezut că vechile obiceiuri de a suna, de a-şi rezolva incompetenţa, ineficienţa prin alocări direcţionate de la bugetul de stat va funcţiona şi mai departe. N-a mai fost posibil, pentru că nu poţi să-ţi reduci cheltuielile dacă nu introduci o anumită disciplină fiscală”, a explicat premierul. 

Bolojan crede că un al treilea val de nemulţumire în rândul PSD a fost când a luat măsuri pentru eliminarea pierderilor din companiile de stat. 

„Un al treilea val a fost atunci când, într-adevăr, am încercat să oprim prăduirea banului public, să luăm măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, pentru a elimina risipa şi pierderile din companiile de stat, pentru a permite, de exemplu, accesul producătorilor de energie în sistemul naţional, pentru că nu poţi scădea preţul la energie dacă nu ai mai multă producţie. Şi dintr-un preţ mare al energiei nu pierd toţi. Pierde agentul economic, firma românească, la competitivitate, pierde cetăţeanul.

Dar cei care sunt în aceste zone au câştiguri importante. Ori, toate aceste lucruri ne-au dus în această situaţie şi practic nu mai puteam să avem nişte sigle că facem lucrurile într-un anume fel, iar în interior să avem nişte comportamente total diferite”, a mai spus Ilie Bolojan. 

Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care sunt dezastru în relațiile de cuplu. Ce greșești în iubire, în funcție de semnul zodiacal...
Cancan
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Fanatik.ro
Kremlinul pregătește schimbul de generații. Copiii prietenilor lui Putin preiau puterea, fiul lui Patrușev e...
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir vrea să cumpere un fotbalist din SuperLiga: „Dau 2.000.000 de euro pe el, nu glumesc!”
Adevărul
Lacul Cinciș, de nerecunoscut după epoca vacanțelor de 1 Mai. De la sutele de corturi la junglă, insule și...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Ioan Niculae se însoară la 72 de ani. Cu ce se ocupă femeia care-i devine soție la vară, care e cu 21 de ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
CCR a admis sesizarea președintelui Nicușor Dan. "Bravo, aţi câştigat!"
Pro FM
Cu ce probleme se confruntă Paula Seling la 47 de ani. Artista a rupt tăcerea: „Fiecare zi în care nu renunț...
Film Now
Ce se știe despre Homer, fiul cel mare al lui Richard Gere. Cum încearcă să-și croiască un nume la Hollywood...
Adevarul
De ce nu ar trebui să ne așteptăm la un sfârșit rapid al războiului din Iran. Teheranul are motive puternice...
Newsweek
Țara cu 1.200.000 români unde pensionarii iau o pensie cu 60% mai mare decât au contribuit. Urmează falimentul
Digi FM
Mihaela Rădulescu atacă dur familia lui Felix Baumgartner: „V-am făcut o listă cu ce am realizat în 11 ani”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Fisticul, gustarea care îți poate schimba sănătatea. Ce efecte are dacă îl consumi regulat și cum îi strică...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
O actriță celebră o înlocuieşte pe Helena Bonham Carter în sezonul 4 din „The White Lotus”. Motivul invocat...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte