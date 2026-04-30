Bolojan: „Jupânii din județe au crezut că vechile obiceiuri de a suna să îşi rezolve ineficienţa cu bani de la buget vor mai funcţiona”

Premierul Ilie Bolojan susține că bugetul de stat a fost folosit ani de zile drept pușculiță de către administrațiile neperformante, iar măsurile nepopulare luate la guvernare i-au nemulțumit pe social-democrați. Șeful Executivului crede că unul dintre valurile de nemulţumire în rândul PSD a fost când a anunțat schimbări în cazul companiilor de stat.

Ilie Bolojan a fost întrebat joi, la Rock FM, care consideră că este linia roșie pe care a trecut-o și care i-a nemulțumit pe social-democrați:

„N-aş putea să spun că a fost un anumit moment. A fost o evoluţie în care, după ce s-a format această coaliţie şi am luat primele măsuri într-o lună-două, lucrurile au funcţionat relativ normal. Era o presiune foarte mare, dacă ne aducem aminte, în vara anului viitor să prezentăm Comisiei Europene un prim pachet de măsuri care să arate că vom corecta deficitul bugetar, pentru că altfel ne suspendau fondurile europene, ceea ce ne-ar fi creat mari complicaţii.

După care, treptat, treptat, PSD, pentru că luam măsuri care nu erau populare, care invalidau teoria că dacă ne votează cineva pe noi avem un corn al abundenţei din care rezolvăm toate dorinţele cetăţenilor, a început să joace această dramoletă de opoziţia din interiorul guvernării.”

Bolojan a precizat că ani de zile bugetul de stat a fost folosit ca o puşculiţă de către administraţii neperformante.

„Am început să verificăm unde sunt problemele în guvernare, să descopăr cămările ascunse care nu sunt în regulă şi să aprind lumina. Asta a generat câteva probleme. Pe de o parte, gândiţi-vă că ani de zile bugetul de stat a fost folosit ca o puşculiţă de către administraţii neperformante şi oameni care, în judeţele lor, funcţionează ca nişte jupâni.

Au crezut că vechile obiceiuri de a suna, de a-şi rezolva incompetenţa, ineficienţa prin alocări direcţionate de la bugetul de stat va funcţiona şi mai departe. N-a mai fost posibil, pentru că nu poţi să-ţi reduci cheltuielile dacă nu introduci o anumită disciplină fiscală”, a explicat premierul.

Bolojan crede că un al treilea val de nemulţumire în rândul PSD a fost când a luat măsuri pentru eliminarea pierderilor din companiile de stat.

„Un al treilea val a fost atunci când, într-adevăr, am încercat să oprim prăduirea banului public, să luăm măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, pentru a elimina risipa şi pierderile din companiile de stat, pentru a permite, de exemplu, accesul producătorilor de energie în sistemul naţional, pentru că nu poţi scădea preţul la energie dacă nu ai mai multă producţie. Şi dintr-un preţ mare al energiei nu pierd toţi. Pierde agentul economic, firma românească, la competitivitate, pierde cetăţeanul.

Dar cei care sunt în aceste zone au câştiguri importante. Ori, toate aceste lucruri ne-au dus în această situaţie şi practic nu mai puteam să avem nişte sigle că facem lucrurile într-un anume fel, iar în interior să avem nişte comportamente total diferite”, a mai spus Ilie Bolojan.

