Live TV

Bolojan l-a primit pe noul ambasador SUA la București și i-a prezentat decizia CSAT privind dislocarea de forțe americane în România

Data publicării:
Ilie Bolojan si Darryl Nirenberg dau mana
Ilie Bolojan l-a primit la Palatul Victoria pe ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg. Foto: gov.ro
Din articol
O nouă întâlnire luna viitoare

Premierul Ilie Bolojan l-a primit miercuri, la Palatul Victoria, pe noul ambasador al SUA, Darryl Nirenberg, ocazie cu care i-a prezentat diplomatului american decizia CSAT privind dislocarea temporară în România a unor echipamente defensive şi forţe militare americane.

„Bun venit în România și mult succes în mandatul dumneavoastră, astfel încât cooperarea solidă dintre România și Statele Unite ale Americii să fie consolidată și să ajungă la un nou nivel. În misiunea dumneavoastră puteți conta pe un parteneriat corect cu Guvernul României”, i-a spus premierul Ilie Bolojan lui Darryl Nirenberg, aflat în vizită de prezentare, potrivit unui comunicat al guvernului.

Premierul a prezentat decizia CSAT privind dislocarea temporară în România a unor echipamente defensive și forțe militare americane, subliniind că aceasta reflectă poziția strategică a României și rolul Parteneriatului Strategic cu SUA în asigurarea securității naționale.

„Pentru România, securitatea și apărarea constituie fundația Parteneriatului Strategic dintre țările noastre și lucrăm împreună pentru a le adapta la noile provocări și pentru a întări cooperarea bilaterală, inclusiv în cadrul NATO”, mai arată comunicatul citat.

O nouă întâlnire luna viitoare

Premierul a menționat, de asemenea, că prioritățile Guvernului sunt menținerea stabilității politice, adoptarea unui buget responsabil, continuarea reducerii deficitului bugetar și consolidarea unei economii sănătoase.

Șeful Guvernului a subliniat că Parteneriatul cu SUA este unul solid, iar obiectivul său este consolidarea acestuia nu numai pe componenta de securitate, ci și pe cea economică și investițională. O prioritate o reprezintă creșterea investițiilor americane în economia României, iar măsurile adoptate urmăresc crearea unui mediu de business mai competitiv și mai atractiv.

În acest sens, premierul și ambasadorul SUA au agreat ca, în cursul lunii aprilie, să aibă o nouă întâlnire dedicată analizei proiectelor economice comune, având în vedere oportunitățile de cooperare din domeniile energiei, tehnologiilor emergente și mineralelor critice.

La întrevederea de la Palatul Victoria au participat, din partea Guvernului, alături de premier, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și consilierul de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, Luminița Odobescu.

Citește și: Cererea SUA de a trimite noi forțe în România a fost adoptată într-o ședință cu scandal în Parlament

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
cască pilot
3
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte...
rebelii Houthi din Yemen
4
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
HIMARS lanseaza racheta
5
Război în Orientul Mijlociu, ziua 11. Trump amenință Iranul cu „consecințe nemaivăzute”...
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
Digi Sport
Iranul a anunțat oficial decizia în cazul femeilor despre care Donald Trump spunea că vor fi ”executate cu siguranță”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski mar a lago trump
Zelenski către Trump: Puneți mai multă presiune pe Putin, „nu pe mine”
Cristina-Cileacu_avatar_1771411709
România, pusă la test: Washington a cerut acces la bazele noastre militare pentru războiul din Orientul Mijlociu
alexandru muraru
România trebuie să vorbească pe măsura istoriei. În vremuri periculoase, democrațiile supraviețuiesc prin adevăr și curaj
sorin grindeanu face declaratii la motiunea de cenzura
Sorin Grindeanu: Suveranitatea autentică nu se construiește prin izolare, ci prin stabilitate și alianțe solide
nicusor da da noroc cu volodimir zelenski
Nicușor Dan îl primește joi, la Cotroceni, pe Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean, întâlnire și cu Ilie Bolojan
Recomandările redacţiei
grafica cu monede si procente
România ar putea intra în recesiune în 2026, nu doar tehnică...
sedinta in camera deputatilor
Cererea SUA de a trimite noi forțe în România a fost adoptată într-o...
sorin grindeanu parlament
Grindeanu, despre vuvuzelele AUR: Pot reduce indemnizația, astfel de...
donald face declaratii
Trump ameninţă din nou Spania, întrucât „nu cooperează deloc” în...
Ultimele știri
Ce spune ministrul Agriculturii, întrebat dacă îl va demite pe Adrian Chesnoiu de la AFIR după condamnarea la ÎCCJ
Ucraina ajută Germania să se pregătească pentru un eventual atac al Rusiei asupra NATO. „Nu avem timp”
Shell declară forță majoră pentru livrările de GNL din Qatar, după oprirea producției
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
La un pas de tragedie cu o oră înainte de nuntă: “Mă pregăteam fericită, iar în următoarea clipă aveam un...
Cancan
ULTIMELE clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine
Fanatik.ro
Ia în calcul Dan Şucu retragerea de la Rapid?! Soţia patronului, anunţ îngrijorător pentru fani: “Ar fi...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Ia în calcul Dan Şucu retragerea de la Rapid?! Soţia patronului, anunţ îngrijorător pentru fani: “Ar fi...
Adevărul
Cum văd românii amplasarea de avioane și echipamente americane în România, în contextul războiului din Iran
Playtech
Ce documente trebuie să ai când călătorești cu copilul în străinătate
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mirel Rădoi! Ce contract a semnat, de fapt
Pro FM
Benny Blanco, prima reacție după scandalul „picioarelor murdare”. Ce spune artistul despre igiena sa: „Știu...
Film Now
Ce spune Harvey Weinstein despre relația fostei lui soții cu Adrien Brody: "Georgina a suferit teribil din...
Adevarul
Modul cum Iranul folosește rachetele nedumerește analiștii militari. Ce ar putea semnala acest lucru
Newsweek
Ministerul Muncii contrazice guvernul: 3.000.000 pensionari iau ajutor la pensie până la 1.000 lei DOCUMENT
Digi FM
Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut închisoare pentru accidentul cu trei morți din 2011: „Cu asta am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce râsul este contagios. Explicația din spatele unui gest aparent banal
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Mickey Rourke, evacuat oficial din casa sa din Los Angeles. Actorul a pierdut locuința după o datorie de...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...