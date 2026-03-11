Bolojan l-a primit pe noul ambasador SUA la București și i-a prezentat decizia CSAT privind dislocarea de forțe americane în România

Premierul Ilie Bolojan l-a primit miercuri, la Palatul Victoria, pe noul ambasador al SUA, Darryl Nirenberg, ocazie cu care i-a prezentat diplomatului american decizia CSAT privind dislocarea temporară în România a unor echipamente defensive şi forţe militare americane.

„Bun venit în România și mult succes în mandatul dumneavoastră, astfel încât cooperarea solidă dintre România și Statele Unite ale Americii să fie consolidată și să ajungă la un nou nivel. În misiunea dumneavoastră puteți conta pe un parteneriat corect cu Guvernul României”, i-a spus premierul Ilie Bolojan lui Darryl Nirenberg, aflat în vizită de prezentare, potrivit unui comunicat al guvernului.

Premierul a prezentat decizia CSAT privind dislocarea temporară în România a unor echipamente defensive și forțe militare americane, subliniind că aceasta reflectă poziția strategică a României și rolul Parteneriatului Strategic cu SUA în asigurarea securității naționale.

„Pentru România, securitatea și apărarea constituie fundația Parteneriatului Strategic dintre țările noastre și lucrăm împreună pentru a le adapta la noile provocări și pentru a întări cooperarea bilaterală, inclusiv în cadrul NATO”, mai arată comunicatul citat.

O nouă întâlnire luna viitoare

Premierul a menționat, de asemenea, că prioritățile Guvernului sunt menținerea stabilității politice, adoptarea unui buget responsabil, continuarea reducerii deficitului bugetar și consolidarea unei economii sănătoase.

Șeful Guvernului a subliniat că Parteneriatul cu SUA este unul solid, iar obiectivul său este consolidarea acestuia nu numai pe componenta de securitate, ci și pe cea economică și investițională. O prioritate o reprezintă creșterea investițiilor americane în economia României, iar măsurile adoptate urmăresc crearea unui mediu de business mai competitiv și mai atractiv.

În acest sens, premierul și ambasadorul SUA au agreat ca, în cursul lunii aprilie, să aibă o nouă întâlnire dedicată analizei proiectelor economice comune, având în vedere oportunitățile de cooperare din domeniile energiei, tehnologiilor emergente și mineralelor critice.

La întrevederea de la Palatul Victoria au participat, din partea Guvernului, alături de premier, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și consilierul de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, Luminița Odobescu.

