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Video Bolojan, la inaugurarea sălii de gimnastică „Nadia Comăneci”: Oamenii care fac performanţă funcţionează pentru noi ca nişte locomotive

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Ilie Bolojan.
Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Premierul interimar, Ilie Bolojan, a transmis, sâmbătă, un mesaj de apreciere pentru oamenii care ating performanța în orice domeniu, la inaugurarea sălii de gimnastică a Nadiei Comăneci. Șeful Executivului a subliniat că succesul „nu ține doar de talent, ci și de muncă, de sacrificii, de efort”. Evenimentul marchează 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, unde Nadia Comăneci a obținut prima notă de 10 din istoria gimansticii.

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„Performanţă înseamnă performanţă în companii, avem aici oameni care au fondat companii, au fondat bănci, înseamnă performanţă la locul de muncă, performanţă în sport, dar niciodată performanţa nu ţine doar de talent, ţine de muncă, ţine de sacrificii, ţine de efort şi oamenii care fac performanţă funcţionează pentru noi ca nişte locomotive, ne provoacă să ţinem ritmul cu ei şi le sunt recunoscător celor care au făcut şi fac performanţă în sport, în economie, în business, în viaţa de zi cu zi. (...) Sunt aici în semn de respect şi pentru oamenii responsabili, pentru că, uneori, într-un cartier de blocuri, vedem o mică grădină întreţinută de o bunică de la bloc, deşi nu are în responsabilitate, dar ea face scara de bloc respectivă mai coezivă. Avem comunităţi mici, în care oamenii se implică în evenimente sociale şi îi ajută pe cei în nevoie", a spus Ilie Bolojan.

În cadrul ceremoniei, premierul și-a exprimat și respectul față de Nadia Comăneci și toți marii campioni ai României, subliniind rolul pe care îl au în societate.

„Am venit în semn de respect pentru oamenii care au reprezentat şi reprezintă cu demnitate România, care au dus numele ţării noastre pe meridianele globului, care au ridicat tricolorul pe catarg, care ne-au făcut să vibrăm când imnul României, cândva, era cântat la marile campionate şi mulţumesc tuturor campionilor noştri. Îi văd pe o parte aici. Mulţumim Nadia Comăneci pentru tot ce ai făcut în aceşti ani pentru România, reprezentând cu demnitate ţara noastră în competiţii, dar şi în general. (...) Mulţumesc Ion Ţiriac! Îl văd pe domnul Ilie Năstase, pe Simona Amânar, pe ceilalţi campioni ai noştri, vă suntem recunoscători", a completat șeful Executivului.

Sala de Gimnastică „Nadia Comăneci” din Otopeni a fost realizată de Fundația Ion Țiriac, fiind concepută la standarde internaționale și destinată cursurilor de inițiere și antrenamentelor pentru copii cu vârste de până în 12 ani.

Construcţia a fost începută în octombrie 2025.

Citește și 50 de ani de când Nadia Comăneci a intrat în istorie: prima notă de 10 în gimnastică

Editor : A.P.

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