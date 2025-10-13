Live TV

Bolojan, la inaugurarea unei linii de asamblare pentru Mercedes în Alba: „Aceste investiţii înseamnă acces la pieţe mari”

Data publicării:
Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Din articol
2.500 de angajați „Aceste politici trebuie menţinute”

Investiţiile străine înseamnă integrarea economiei româneşti în lanţul valoric european, ceea ce pune bazele unei economii sănătoase, o economie care va genera dezvoltare pentru viitor, a declarat luni prim-ministrul Ilie Bolojan, la inaugurarea unei linii de asamblare de componente pentru Mercedes, în județul Alba.

Ilie Bolojan a participat luni la evenimentul de lansare a noii linii de asamblare a unităţilor de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric, în cadrul companiei Star Assembly Sebeş.

„Vreau să mulţumesc conducerii grupului Mercedes, celor prezentaţi mai înainte, pentru că au decis să facă această investiţie în România. (...) Aceste investiţii înseamnă transfer de tehnologie, înseamnă acces la pieţe mari, înseamnă locuri de muncă şi înseamnă integrarea industriei româneşti în lanţul valoric european, ceea ce pune bazele unei economii sănătoase, o economie care va genera dezvoltare pentru viitor”, a declarat Ilie Bolojan, citta de Agerpres.

El a punctat că investiţia de la Sebeş, de peste 100 de milioane de euro, confirmă încă o dată faptul că Germania este cel mai mare partener economic al României.

Bolojan a apreciat înaltul nivel tehnologic dezvoltat de Mercedes în cadrul unităţii de producţie.

„Ca inginer mecanic, când văd o asemenea bijuterie, de la turnare, de la componentele mecanice, de la cele electrice, de la asamblare, îmi dau seama ce înseamnă, într-adevăr, complexitate şi să termini totul la timp. Pentru că noi, uneori, investiţiile în sectorul public nu prea le terminăm la timp. Ştiu ce înseamnă, şi felicitări, pentru că astfel de investiţii sunt terminate la timp şi asta înseamnă o conducere serioasă şi îi felicit pe cei care au făcut acest lucru”, a mai spus el.

2.500 de angajați

Premierul a menţionat şi rolul angajaţilor care lucrează în unitatea de la Sebeş, peste 1.500, şi alţi peste 1.000 la fabrica de la Blaj, pentru că „oamenii aceştia duc România în spate”.

„Acesta este adevărul, oamenii care lucrează în România reală, nu povestitori. Sunt oameni care prin munca lor plătesc, zi de zi, impozitele la bugetul de stat (...) ca să putem face, mai bine sau mai rău, nu discutăm asta, investiţii publice. Şi vă asigur de tot respectul meu, pentru toţi cei care lucrează în aceste companii, pentru toţi cei care lucrează în sectorul privat din România, pentru că fiecare, aşa cum am spus, pentru fiecare piesă produsă plătiţi impozite şi taxe cu care acest stat funcţionează”, a subliniat Bolojan.

În altă ordine de idei, premierul a evidenţiat rolul managementului de la unitatea de producţie din Sebeş pe componenta de calificare profesională a angajaţilor, prin susţinerea învăţământului dual.

„Ceea ce face Mercedes aici înseamnă susţinerea învăţământului local, dar şi responsabilitate socială. Dacă vrem să avem o ţară competitivă trebuie să avem o forţă de muncă calificată”, a spus el.

„Aceste politici trebuie menţinute”

În context, şeful Executivului a punctat şi rolul autorităţilor locale din judeţul Alba, pe care le-a felicitat pentru „atitudinea probusiness” în sensul sprijinirii investiţiilor, cu scopul realizării unor venituri cât mai mari la bugetul local.

„Gândiţi-vă că peste 60% din impozitul pe salarii care se plăteşte de către companie este venit direct la bugetul local. Probabil că la fiecare 100 de piese pe care le produceţi, una o livraţi primăriei din Sebeş. Atunci când pe teritoriul unei localităţi avem o fabrică mare, care are angajaţi cu carte de muncă, care plăteşte salarii bune, asta înseamnă dezvoltare, asta înseamnă venituri la bugetul local şi, de acolo, poţi să faci un spital care să arate mai bine, o şcoală care arată mai bine, condiţii pentru oameni şi asta înseamnă deci parteneriat public-privat”, a declarat Bolojan.

El a menţionat că în calitate de premier este conştient de faptul că România nu poate avea o economie sănătoasă fără un mix de investiţii între cele ale companiilor româneşti şi cele străine, care aduc un transfer important de tehnologie.

„Aceste politici trebuie menţinute în continuare. Şi se cuvine să mulţumesc tuturor celor care, atunci când s-a făcut acest aranjament instituţional, au contribuit la clarificarea acestei investiţii, inclusiv prin ajutorul de stat pe care Guvernul României l-a asigurat (...), parlamentari, miniştri, premieri, pentru că astăzi vedem rezultatul unei politici publice de a susţine investiţii străine, ceea ce înseamnă tehnologie, locuri de muncă şi o economie sănătoasă”, a completat Bolojan.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
South Estonia, Estonia–Russia Border, Estonia – May 15, 2024: Estonian border police and border guards inspect advanced border security systems, inclu
1
Estonia își închide un punct de trecere a frontierei cu Rusia, după ce a observat un...
Screenshot 2025-10-11 213821
2
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
3
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă: „Toate nenorocirile ne...
ludovic orban si klaus iohannis
4
„Călin Georgescu nu s-a născut din neant.” Ce spune Ludovic Orban despre „cea mai proastă...
profimedia-1029625023
5
„Șoferi la război.” Noua metodă a lui Putin prin care îi păcălește pe ruși să lupte pe...
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
Digi Sport
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în...
Hostages-prisoners swap deal between Hamas and Israel
Ostaticii care mai erau în viață și se aflau în mâinile Hamas au fost...
poza deschidere
Avortul în România: Drept pe hârtie, dramă în realitate. Medicii...
Dorin Recean
Premierul Republicii Moldova renunță la funcție. Recean refuză și...
Ultimele știri
Putin a trimis „omuleți verzi” la granița cu Estonia. ISW: Rusia a început „Faza Zero” pentru un război cu NATO
Lider USR: „Coaliţia trebuie să decidă data alegerilor din București”. Partidul cere sancțiuni pentru nerespectarea termenelor legale
Un nou drum național se deschide astăzi pentru circulație. DN69A face legătura între DN69 şi Autostrada A1
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan: „Hoția și lașitatea ne-au făcut rău. Ăștia sunt dușmanii noștri”. Ce spune premierul despre România de azi
Ludovic Orban
Analiza lui Ludovic Orban asupra partidului pe care l-a condus: O tăcere asurzitoare în ce privește sprijinul pentru Bolojan
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Ar trebui demis Ilie Bolojan? Răspund jurnaliștii Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu
sediul csm
CSM îl contrazice pe Bolojan pe tema pensiilor magistraţilor: Comisia Europeană a considerat îndeplinit jalonul
ID310041_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Telenovela ruperii Coaliției, în mai multe sezoane. Tensiunile sunt în creștere între partidele de guvernământ
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce Diane Keaton a purtat întotdeauna pălării și haine care îi acoperă gâtul: "Este un mod de a mă proteja"
Cancan
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Fanatik.ro
Dezvăluiri din vestiarul României! Virgil Ghiță rupe tăcerea și face destăinuiri despre Mircea Lucescu și...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
A câştigat o maşină cu golul lui Ghiţă! Gestul surprinzător făcut de celebrul vlogger Zbîr, pentru un șofer...
Adevărul
Strâmtoarea de la granița NATO care ar putea declanșa al Treilea Război Mondial
Playtech
Ce case îți poți ridica cu 30.000 de euro: cât te mai costă terenul și autorizațiile. Calcule complete
Digi FM
Un tânăr nepalez s-a filmat dansând pe manele cu soția sa, o româncă din București, în țara lui natală...
Digi Sport
Nu s-a ferit! David Alaba a venit la microfon și a dat verdictul despre România, după 1-0 cu Austria
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dezvăluiri despre ultimele luni din viața actriței Diane Keaton. Prietenă apropiată: „Era foarte, foarte...
Adevarul
Rușii nu mai vin cu tancul. Moscova își schimbă modelul de luptă și ar putea lovi NATO mai devreme decât se...
Newsweek
Stagiul de cotizare suplimentar acordat la grupe trebuie considerat contributiv la pensie? 2 opinii
Digi FM
Mireasa vrea o lună de miere de 15.000 de dolari, dar mirele are alte planuri: „Mă face să mă întreb dacă ar...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Fosta soție a lui Woody Allen, Mia Farrow, omagiu pentru Diane Keaton, în ciuda trecutului complicat dintre...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...