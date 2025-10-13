Bolojan, la inaugurarea unei linii de asamblare pentru Mercedes în Alba: „Aceste investiţii înseamnă acces la pieţe mari”

Investiţiile străine înseamnă integrarea economiei româneşti în lanţul valoric european, ceea ce pune bazele unei economii sănătoase, o economie care va genera dezvoltare pentru viitor, a declarat luni prim-ministrul Ilie Bolojan, la inaugurarea unei linii de asamblare de componente pentru Mercedes, în județul Alba.

Ilie Bolojan a participat luni la evenimentul de lansare a noii linii de asamblare a unităţilor de propulsie pentru modelul Mercedes-Benz GLC full-electric, în cadrul companiei Star Assembly Sebeş.

„Vreau să mulţumesc conducerii grupului Mercedes, celor prezentaţi mai înainte, pentru că au decis să facă această investiţie în România. (...) Aceste investiţii înseamnă transfer de tehnologie, înseamnă acces la pieţe mari, înseamnă locuri de muncă şi înseamnă integrarea industriei româneşti în lanţul valoric european, ceea ce pune bazele unei economii sănătoase, o economie care va genera dezvoltare pentru viitor”, a declarat Ilie Bolojan, citta de Agerpres.

El a punctat că investiţia de la Sebeş, de peste 100 de milioane de euro, confirmă încă o dată faptul că Germania este cel mai mare partener economic al României.

Bolojan a apreciat înaltul nivel tehnologic dezvoltat de Mercedes în cadrul unităţii de producţie.

„Ca inginer mecanic, când văd o asemenea bijuterie, de la turnare, de la componentele mecanice, de la cele electrice, de la asamblare, îmi dau seama ce înseamnă, într-adevăr, complexitate şi să termini totul la timp. Pentru că noi, uneori, investiţiile în sectorul public nu prea le terminăm la timp. Ştiu ce înseamnă, şi felicitări, pentru că astfel de investiţii sunt terminate la timp şi asta înseamnă o conducere serioasă şi îi felicit pe cei care au făcut acest lucru”, a mai spus el.

2.500 de angajați

Premierul a menţionat şi rolul angajaţilor care lucrează în unitatea de la Sebeş, peste 1.500, şi alţi peste 1.000 la fabrica de la Blaj, pentru că „oamenii aceştia duc România în spate”.

„Acesta este adevărul, oamenii care lucrează în România reală, nu povestitori. Sunt oameni care prin munca lor plătesc, zi de zi, impozitele la bugetul de stat (...) ca să putem face, mai bine sau mai rău, nu discutăm asta, investiţii publice. Şi vă asigur de tot respectul meu, pentru toţi cei care lucrează în aceste companii, pentru toţi cei care lucrează în sectorul privat din România, pentru că fiecare, aşa cum am spus, pentru fiecare piesă produsă plătiţi impozite şi taxe cu care acest stat funcţionează”, a subliniat Bolojan.

În altă ordine de idei, premierul a evidenţiat rolul managementului de la unitatea de producţie din Sebeş pe componenta de calificare profesională a angajaţilor, prin susţinerea învăţământului dual.

„Ceea ce face Mercedes aici înseamnă susţinerea învăţământului local, dar şi responsabilitate socială. Dacă vrem să avem o ţară competitivă trebuie să avem o forţă de muncă calificată”, a spus el.

„Aceste politici trebuie menţinute”

În context, şeful Executivului a punctat şi rolul autorităţilor locale din judeţul Alba, pe care le-a felicitat pentru „atitudinea probusiness” în sensul sprijinirii investiţiilor, cu scopul realizării unor venituri cât mai mari la bugetul local.

„Gândiţi-vă că peste 60% din impozitul pe salarii care se plăteşte de către companie este venit direct la bugetul local. Probabil că la fiecare 100 de piese pe care le produceţi, una o livraţi primăriei din Sebeş. Atunci când pe teritoriul unei localităţi avem o fabrică mare, care are angajaţi cu carte de muncă, care plăteşte salarii bune, asta înseamnă dezvoltare, asta înseamnă venituri la bugetul local şi, de acolo, poţi să faci un spital care să arate mai bine, o şcoală care arată mai bine, condiţii pentru oameni şi asta înseamnă deci parteneriat public-privat”, a declarat Bolojan.

El a menţionat că în calitate de premier este conştient de faptul că România nu poate avea o economie sănătoasă fără un mix de investiţii între cele ale companiilor româneşti şi cele străine, care aduc un transfer important de tehnologie.

„Aceste politici trebuie menţinute în continuare. Şi se cuvine să mulţumesc tuturor celor care, atunci când s-a făcut acest aranjament instituţional, au contribuit la clarificarea acestei investiţii, inclusiv prin ajutorul de stat pe care Guvernul României l-a asigurat (...), parlamentari, miniştri, premieri, pentru că astăzi vedem rezultatul unei politici publice de a susţine investiţii străine, ceea ce înseamnă tehnologie, locuri de muncă şi o economie sănătoasă”, a completat Bolojan.

