Bolojan le cere prefecților să adune urgent date despre stadiul real al proiectelor PNRR. Termenul limită expiră marți

Ilie Bolojan, împreună cu Cătălin Predoiu şi Alexandru Nazare, la videoconferinţa cu prefecţii.
Ilie Bolojan, împreună cu Cătălin Predoiu şi Alexandru Nazare, la videoconferinţa cu prefecţii. Foto: Facebook/GuvernulRomaniei

Premierul Ilie Bolojan a discutat, duminică, cu prefecții cărora le-a cerut să organizeze întâlniri urgente cu autorităţile locale pentru centralizarea datelor privind stadiul real al proiectelor finanțate din PNRR. Termenul limită pentru colectarea şi transmiterea acestor date este marţi, 26 mai, ora 15.00, a subliniat șeful Executivului.

Bolojan a analizat, împreună cu vicepremierul Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, şi cu ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, la videoconferinţa cu prefecţii, cele aproximativ 5.300 de contracte finanţate prin PNRR, aflate în derulare la nivelul autorităţilor locale. 

În cadrul discuțiilor, premierul a cerut prefecţilor să se mobilizeze cât mai urgent şi să se implice pentru derularea în bune condiţii a proiectelor aflate în implementare la nivelul autorităţilor locale, în special în domeniile dezvoltării, mediului şi educaţiei, finanţate din componenta de grant, astfel încât acestea să fie finalizate până la sfârşitul lunii august, iar România să nu piardă fondurile alocate, precizează Guvernul, potrivit News.ro. 

Totodată, a fost analizată posibilitatea de transferare pe componenta de împrumut a proiectelor care nu pot fi finalizate la termen.

Prim-ministrul a subliniat că este necesar ca prefecţii să organizeze întâlniri urgente cu autorităţile locale pentru centralizarea datelor privind stadiul real al proiectelor.

În urma discuţiilor s-a stabilit ca primăriile să transmită informaţii complete şi verificabile privind gradul de execuţie al proiectelor, data începerii lucrărilor, termenele estimate de finalizare, sumele decontate, graficele asumate de constructori şi imagini din teren.

Potrivit sursei citate, colectarea acestor date se va face pe baza unui formular standardizat, cu termen de transmitere până marţi, 26 mai, ora 15.00.

„Discuţiile tehnice vor continua miercuri şi joi, în perspectiva următoarei runde de negocieri cu reprezentanţii Comisiei Europene. Datele raportate conform situaţiei din teren vor putea fi verificate ulterior de Comisia Europeană. De asemenea, în cadrul videoconferinţei s-a mai stabilit urgentarea verificării cererilor de plată, pentru ca proiectele eligibile şi aflate într-un stadiu avansat să poată fi decontate în timp util”, mai arată sursa citată.

Tot în cadrul videoconferinţei a fost analizat stadiul îndeplinirii jaloanelor şi ţintelor asumate prin PNRR, inclusiv măsurile legislative necesare pentru continuarea implementării acestora.

„Este vorba despre nouă proiecte de lege, cu o valoare cumulată de aproximativ 7,5 miliarde de euro, care urmează să fie transmise Parlamentului până la sfârşitul săptămânii”, adaugă aceeaşi sursă.

Dialogul cu reprezentanţii prefecturilor a avut loc în contextul în care se află încă în negociere cu Comisia Europeană unele componente din PNRR, inclusiv ajustarea unor obiective la un nivel realist de îndeplinire.

