Bolojan: Liderii PSD, inclusiv Grindeanu, să propună soluția. Dacă nu, să spună „îi lăsăm pe alţii”

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că întreaga responsabilitate pentru actuala criză politică revine PSD și conducerii acestuia, afirmând că liderii social-democrați, inclusiv Sorin Grindeanu, ar trebui să își asume public situația creată și să vină cu soluții, după ce au susținut demiterea Guvernului prin moțiunea de cenzură alături de AUR. Președintele PNL a adăugat că, în cazul în care nu reușesc să propună o soluție, ar trebui să recunoască acest lucru și să îi lase pe alții să guverneze.

„Responsabilitatea totală pentru această criză este la PSD şi la oamenii care conduc acest partid şi aceşti oameni, inclusiv Sorin Grindeanu, trebuie să aibă decenţa, dacă tot au demolat un guvern, să vină să spună asta-i soluţia noastră”, a declarat Ilie Bolojan, niercuri seară la Antena 1.

Șeful interimar al Guvernului a explicat că anunțurile repetate privind schimbarea Executivului au afectat funcționarea instituțiilor.

„În condiţiile în care de trei luni de zile anunţi că vei schimba premierul, că vei demola tot şi că totul se va reface de pe o zi pe alta, în această situaţie, oamenii din aparatul de stat nu mai lucrează, aşteptă să vadă cine rămâne, cine se schimbă şi aşa mai departe”, a spus Bolojan.

Premierul interimar a insistat că responsabilitatea aparține conducerii PSD, nu bazei partidului.

„Responsabilitatea totală pentru această criză este la PSD şi la oamenii care conduc acest partid, pentru că eu sunt un om corect. Cunosc foarte mulţi oameni din PSD, oameni uneşti, oameni cinstiţi, care-şi văd de treab, la primăriile, de unde sunt, la consiliile judeţene, în Parlament, dar care au trebuit să se alinieze acestei decizii luate de oameni din conducerea PSD. Şi atunci aceşti oameni, inclusiv domnul Grindeanu, trebuie să aibă responsabilitatea şi decenţa, dacă tot au demolat un guvern, să vină să spună, uite, asta-i soluţia noastră, să-şi asume acest lucru”, a declarat Ilie Bolojan.

„Să vină cu o soluție sau să recunoască lipsa ei”

Bolojan a afirmat că PSD are obligația de a veni cu soluții clare sau de a admite că nu le are.

„Ei trebuie să-şi asume acest lucru. Au două posibilităţi: să vină cu o soluţie dacă au demolat, foarte bine dacă au o soluţie, avem nevoie de guverne care să păstreze echilibrele, să lucreze. Dacă nu au o soluţie, atunci să aibă măcar decenţa să spună - «nu avem o soluţie, îi lăsăm pe alţii»”, a subliniat premierul interimar.

El a fost întrebat dacă nu exclude sută la sută intrarea liberalilor din nou la guvernare și a răspuns că „PNL a luat ieri o decizie şi este răspunderea PSD să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o”.

„Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluţie, trebuie să recunoască asta, măcar e o chestiune de bun simţ, să facă acest lucru”, a explicat el. În această situaţie, avem o responsabilitate în guvernare şi trebuie să vedem care vor fi soluţiile, în această situaţie pentru a merge mai departe. Pentru că România nu poate să rămână fără un guvern funcţional, pentru că indiferent cine pleacă şi cine ar veni, problemele grave rămân şi nu pot fi rezolvate de pe zi pe alta, dar asta înseamnă să-ţi asumi răspunderea pentru anumite lucruri, să cazi de acord”, a mai afirmat Bolojan.

Premierul interimar a criticat modul în care au fost respectate înțelegerile politice din coaliție.

„În condiţiile în care ai un partener care nu-şi respectă înţelegerile, am avut un program de guvernare, am avut un plan, nu şi le respectă, cu care ai întâlniri, stabileşte anumite lucruri şi după masă nu le mai recunoaşte, te desfinţează în toate întâlnirile. Citind ieri moţiunea de cenzură, am crezut că cei care au scris-o n-au fost în Bucureşti, în Palatul Victoriei, au fost undeva în concediu, prin ţările calde, pentru că aşa era scrisă de parcă n-au fost la guvernare şi la toate deciziile”, a spus Bolojan.

Executivul trebuie să continue să funcționeze, spune Bolojan

Bolojan a explicat că PNL nu mai poate colabora în aceiași termeni cu social-democrații.

„Oricând ai astfel de parteneri, PNL a decis că nu mai putem lucra cu astfel de oameni. Şi atunci, în această situaţie, deşi ai notificat PSD că nu face bine ce face pentru România şi că, încălcând toate înţelegerile, bătându-şi joc de partenerii tăi şi de România, indirect, pentru că n-ai soluţii pe tema asta, creezi nişte probleme foarte mari, atunci trebuie să-şi asume răspunderea”, a completat Ilie Bolojan.

În final, premierul interimar a subliniat că Executivul trebuie să continue să funcționeze indiferent de contextul politic.

„Dacă nu vor fi în stare să rezolve aceste situaţii, eu, cel puţin până atunci, caut să asigur funcţionarea guvernului, pentru că în fiecare zi trebuie să lucrăm”, a mai spus Ilie Bolojan.

Guvern minoritar: posibil, dar mai dificil

În ceea ce privește scenariul unui guvern minoritar, premierul interimar a explicat că stabilitatea politică este esențială pentru eficiența guvernării.

„Pentru a fi eficient în guvernare, e bine să ai o majoritate”, a spus el, adăugând că lipsa unei susțineri parlamentare solide poate îngreuna adoptarea legislației.

„De exemplu în Camera Deputaţilor ai multe legi care sunt organice. Dacă nu ai o majoritate care să te susţină să-ţi treacă legile, nu ai un acord politic pentru asta, există riscul să intri cu o lege”, a explicat Bolojan.

Totuși, acesta a subliniat că România are experiență în astfel de formule.

„Dar ţările şi România a funcţionat mulţi ani de zile cu guverne minoritare, e posibil să fim în această situaţie în perioada următoare”, a mai declarat premierul interimar.

Editor : Ana Petrescu

