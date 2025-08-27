Live TV

Bolojan: Lumea politică se asemănă cu cea din Justiţie. „Am făcut promisiuni pe care nu le-am respectat”

Data publicării:
Ilie Bolojan
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea
La cât va coborî pensia media în magistratură

Premierul Ilie Bolojan afirmă că există similitudini între politicieni şi magistraţi, arătând că atât unii, cât şi ceilalţi au primit din partea cetăţenilor onoruri şi câştiguri bune, însă nu au întors cetăţenilor acţiuni pe măsura a ceea ce au primit.

„Ştiţi, lumea politică se asemănă cu cea din Justiţie. Noi, cei din politică, am primit de la cetăţeni funcţii, onoruri, uneori câştiguri bune şi nu le-am onorat ceea ce am primit în consecinţă, pentru că le-am făcut promisiuni pe care nu le-am respectat, ne-am angajat la lucruri pe care nu le-am mai îndeplinit ş.a.m.d., dovadă că o bună parte din cetăţeni şi-au pierdut încrederea în lumea politică şi în cea administrativă. România a acordat Justiţiei independenţă, acesta este adevărul, a acordat câştiguri foarte bune, dar oamenii au nevoie de mai multă dreptate, de sentinţe mai corecte, de eficienţă în actul de justiţie şi din percepţia cetăţenilor români se vede că şi Justiţia din România mai are şi ea de achitat nişte datorii către cetăţenii ţării. Spun aceste lucruri în mod simbolic şi dacă fiecare ne facem o analiză a minusurilor, ca sisteme, şi încercăm să le corectăm, înseamnă că vom crea condiţii pentru o ţară mai bună pentru cât mai mulţi dintre români”, declarat Ilie Bolojan miercuri seară, la Antena 3, potrivit News.ro.

El a subliniat că proiectul pe care Guvernul îl propune şi care modifică atât condiţiile de pensionare pentru procurori şi judecători, cât şi modul în care sunt calculate pensiile acestora rezolvă unele inechităţi.

„E nevoie de o lege clară de salarizare care să nu mai permită declanşarea de procese în cascadă pentru creşteri de salarii. În aceşti ani am avut peste 23.000 de procese generate de magistraţi, care bineînţeles au fost câştigate cea mai mare parte şi care au făcut ca statul român să plătească două miliarde de euro doar din diferenţe salariale şi mai avem de plătit cam încă atât. Este anormal să ai legi de salarizare neclare, care să permită astfel de abordări, şi e necesar ca în această toamnă să venim cu legi de salarizare care să fie simple, clare şi predictibile inclusiv în sistemul de justiţie, pentru a evita astfel de acţiuni”, a adăugat Ilie Bolojan.

Premierul a reamintit că niciunul dintre sistemele de justiţie din Europa nu permite pensionarea magistraţilor la vârsta de 48 de ani, arătând că aceasta este „o nedreptate”.

Bolojan a spus că acest aspect ţine de calitatea actului de justiţie, arătând că după 25-30 de ani de activitate o persoană se află la vârsta maturităţii din punct de vedere profesional.

În ceea ce priveşte pensiile magistraţilor, prim-ministrul consideră „o anormalitate” faptul că pensia magistraţilor este echivalentă cu cuantumul ultimului salariu, arătând că acest lucru nu se întâmplă nici în alte sisteme de pensii, nici în sistemele juridice din alte state.

Bolojan a amintit că pensia medie în magistratură, în România, este în prezent de 4.800-5.000 de euro, iar prin implementarea propunerilor de modificare aceasta va coborî la 3.200 de euro, în medie.

„Oricum, această pensie nouă va fi una foarte bună raportat la una medie din România, care este între 550 şi 600 de euro”, a adăugat Ilie Bolojan.

