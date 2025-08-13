Live TV

Bolojan: Măsurile luate pentru reducerea deficitului „sunt generatoare de încetinire economică"

Data actualizării: Data publicării:
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Digi24, că măsurile luate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar „sunt generatoare de încetinire economică”, acesta fiind unul dintre motivele pentru care se constată în această perioadă o scădere a economiei. 

„Sunt doi factori care au concurat la scăderea economică pe care o avem şi în România. Unul este un factor extern, celălalt este factorul intern. Factorul extern este dat de încetinirea dezvoltării economice în Europa, în general. În Germania de mai mulţi ani este o formă de stagnare, iar cel mai important partener comercial al României în Europa este Germania şi atunci tot ce se întâmplă în ţările europene care au economie interconectată cu a noastă ne influenţează şi pe noi.

Acesta este factorul extern şi el vine din anii trecuţi şi s-a văzut în toate estimările, am început anul acesta cu 2,5%, deşi noi, anii trecuţi, avem creşteri economice de 3-4% şi este evident că la jumătatea anului constatăm că şi această estimare a fost una pozitivă şi probabil vom fi între 1 şi 2% la finalul acestui an, sper să nu fie mai puţin”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

În ceea ce priveşte factorul intern care a afectat dezvoltarea economiei, prim-ministrul a explicat că acesta este legat de măsurile care sunt luate pentru scăderea deficitului bugetar.

„Aceste măsuri care sunt necesar a fi luate pentru a corecta acest deficit sunt generatoare de încetinire economică. Asta înseamnă că, inevitabil, a scăzut consumul, pentru că odată cu creşterea TVA, cu creşterea unor contribuţii pe care oamenii le plătesc suplimentar, cu frânarea creşterii salariilor în sectorul public înseamnă că, practic, componenta de consum este atrofiată şi, cum noi am avut o dezvoltare care s-a bazat în bună măsură pe consum, şi aceste măsuri care sunt inevitabile duc la această încetinire a creşterii economice şi o uşoară creştere a inflaţiei”, a explicat Bolojan.

Premierul a susţinut că e „optimist moderat”, însă a afirmat are încredere în economia românească şi în capacitatea românilor de a trece peste această perioadă dificilă.

Bolojan a declarat că măsurile anunţate vor fi menţinute, atât pe partea de scădere a cheltuielilor, cât şi pe partea de creştere a veniturilor la buget, în condiţiile în care anul acesta dobânzile pe care le va plăti România „vor depăşi, foarte probabil, 10 miliarde de euro”.

