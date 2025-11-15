Bolojan, mesaj la 38 de ani de când a avut loc revolta anticomunistă la Brașov: „Un reper al rezistenței în fața nedreptății”

Premierul Ilie Bolojan a transmis, în mesajul la 38 de ani de la revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987 de la Brașov, că „revolta anticomunistă de la Brașov rămâne un reper al rezistenței în fața nedreptății”.

„Cu 38 de ani în urmă, în plină dictatură, la Brașov izbucnea prima revoltă anticomunistă, un protest spontan al muncitorilor transformat rapid într-o amplă mișcare de stradă a oamenilor care au avut curajul extraordinar de a spune «nu» dictaturii și minciunii și care au arătat lumii întregi că niciun sistem, oricât de opresiv ar fi, nu poate îngrădi dorința de libertate și demnitate românilor”, a precizat Ilie Bolojan, potrivit comunicatului de presă al Guvernului.

El a adăugat că „această revoltă, strigăt de disperare și act de curaj colectiv, a spart zidul tăcerii impuse de regimul totalitar de atunci și a deschis drumul către Revoluția din Decembrie 1989, care a dus la prăbușirea dictaturii”.

„Revolta anticomunistă de la Brașov rămâne un reper al rezistenței în fața nedreptății, amintindu-ne de datoria pe care o avem, ca societate, de a apăra și garanta drepturile și libertățile cetățenești și de a consolida democrația constituțională - ca formă de apărare împotriva oricărei forme de autoritarism. Respect față de curajul cu care ei au înfruntat opresiunea totalitară pentru a ne redobândi drepturile și libertățile ce le-au fost încălcate românilor timp de mai multe decenii!”, a mai spus prim-ministrul României, conform sursei citate.

Bolojan a adăugat că „astăzi, într-un context regional marcat de provocări de securitate, de campanii de dezinformare și tentative de rescriere a istoriei naționale, avem datoria morală de a proteja adevărul istoric și memoria celor care s-au jertfit pentru libertate, să combatem falsificarea istoriei noastre recente care alimentează nostalgia față de un regim ce a încălcat demnitatea umană și să construim împreună o societate rezilientă, întemeiată pe valori democratice”.

