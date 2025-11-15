Live TV

Bolojan, mesaj la 38 de ani de când a avut loc revolta anticomunistă la Brașov: „Un reper al rezistenței în fața nedreptății”

Data actualizării: Data publicării:
ilie bolojan guvern
Ilie Bolojan. Inquam Photos / George Călin

Premierul Ilie Bolojan a transmis, în mesajul la 38 de ani de la revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987 de la Brașov, că „revolta anticomunistă de la Brașov rămâne un reper al rezistenței în fața nedreptății”.

„Cu 38 de ani în urmă, în plină dictatură, la Brașov izbucnea prima revoltă anticomunistă, un protest spontan al muncitorilor transformat rapid într-o amplă mișcare de stradă a oamenilor care au avut curajul extraordinar de a spune «nu» dictaturii și minciunii și care au arătat lumii întregi că niciun sistem, oricât de opresiv ar fi, nu poate îngrădi dorința de libertate și demnitate românilor”, a precizat Ilie Bolojan, potrivit comunicatului de presă al Guvernului.

El a adăugat că „această revoltă, strigăt de disperare și act de curaj colectiv, a spart zidul tăcerii impuse de regimul totalitar de atunci și a deschis drumul către Revoluția din Decembrie 1989, care a dus la prăbușirea dictaturii”.

„Revolta anticomunistă de la Brașov rămâne un reper al rezistenței în fața nedreptății, amintindu-ne de datoria pe care o avem, ca societate, de a apăra și garanta drepturile și libertățile cetățenești și de a consolida democrația constituțională - ca formă de apărare împotriva oricărei forme de autoritarism. Respect față de curajul cu care ei au înfruntat opresiunea totalitară pentru a ne redobândi drepturile și libertățile ce le-au fost încălcate românilor timp de mai multe decenii!”, a mai spus prim-ministrul României, conform sursei citate.

Bolojan a adăugat că „astăzi, într-un context regional marcat de provocări de securitate, de campanii de dezinformare și tentative de rescriere a istoriei naționale, avem datoria morală de a proteja adevărul istoric și memoria celor care s-au jertfit pentru libertate, să combatem falsificarea istoriei noastre recente care alimentează nostalgia față de un regim ce a încălcat demnitatea umană și să construim împreună o societate rezilientă, întemeiată pe valori democratice”.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian-Berbeceanu01
1
Traian Berbeceanu, fostul şef BCCO Alba, a obţinut în instanţă daune morale de 200.000 de...
tata-fetita-cabinet stomatologic
2
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
3
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
copil cu perfuzie in mana, la spital
4
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
poza judecatoria moinesti
5
O judecătorie a plătit chirie 2.600 euro/lună timp de 11 ani, către un privat. Guvernul a...
Profesoara dată afară după ce tatăl unui elev a descoperit ce face a rupt tăcerea! Elena: ”Soția lui a povestit totul”
Digi Sport
Profesoara dată afară după ce tatăl unui elev a descoperit ce face a rupt tăcerea! Elena: ”Soția lui a povestit totul”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
View of a dentists chair
Cazul fetiței care a murit la stomatolog. Când au fost făcute...
daniel baluta ciprian ciucu catalin drula
SONDAJ Candidatul aflat pe primul loc înaintea alegerilor pentru...
volodimir zelenski la birou
Zelenski anunţă o restructurare a sectorului energetic, în urma...
fetita
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de...
Ultimele știri
CSM Bucureşti, a patra victorie din Liga Campionilor, în ultimul meci din 2025
Trump reduce tarifele la carne de vită, cafea și alte produse alimentare pe fondul îngrijorărilor privind inflația
Cazul fetiţei decedate la stomatolog. Rogobete: Nu existau elemente importante, minim necesare, pentru anestezie generală
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan face declaratii
Ce spune Ilie Bolojan despre bugetul pentru apărare de anul viitor, în contextul în care ROMARM face obiectul unor plângeri penale
masina de politie
Bărbat arestat la domiciliu pentru mai multe fapte de agresiune sexuală. Pipăia femei lângă care se aşeza în autobuz
2025-09-07-1852
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”
ilie bolojan face declaratii
Guvernul prezintă săptămâna viitoare noul proiect care taie pensiile magistraților. Bolojan mizează pe „buna-credință” a CSM
pupitru psd
PSD condiționează sprijinul pentru reformele Guvernului de adoptarea pachetului de relansare economică
Partenerii noștri
Pe Roz
Kelly Osbourne, devastată după moartea tatălui său: „Am dormit cu mama două luni. Nu știu cum să trăiesc fără...
Cancan
Ce arată rezultatul ecografiei micuței Sara, fetița moartă în cabinetul din Sectorul 3. Ce au scris...
Fanatik.ro
“Ne-au făcut de râs! Desființăm Steaua și Dinamo!” Stenograme uluitoare cu Nicolae și Elena Ceaușescu după ce...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Primul 11 al tricolorilor pentru Bosnia – România. Mircea Lucescu s-a decis la prânz. Exclusiv
Adevărul
Surpriza care-i aștepta acasă pe copiii morți în vacanță la Istanbul, după o masă de street-food. Patru...
Playtech
O nouă schimbare se pregătește pentru sticlele PET reciclabile: după capacele atașate, acum se dorește ca...
Digi FM
Nidia, fiica lui Horia Moculescu, a dezvăluit cum a aflat de moartea tatălui ei: „Este inuman!” Tânăra de 25...
Digi Sport
”Telenovela secolului”: doi internaționali au făcut schimb de iubite și acum fiecare e tatăl vitreg al...
Pro FM
Alin Oprea, acuzații dure la adresa fostei soții: „A vrut să-mi distrugă căsnicia! Totul a fost o capcană”
Film Now
Fostul soț al lui Jennifer Aniston a reacționat după ce actrița și-a confirmat noua relație. Gestul făcut de...
Adevarul
Eficiența panourilor fotovoltaice iarna. Ce să faci ca să optimizezi producția în sezonul rece
Newsweek
Pensie crescută la 6.400 lei în noiembrie. A primit și bonus 2.300 lei. Cum poți obține recalcularea pensiei?
Digi FM
Richard Gere, după ce s-a mutat în Spania de dragul soției: "Ea e foarte fericită acolo, așa că e cel mai...
Digi World
O nouă teorie îi pune pe gânduri pe astrofizicieni. Când s-ar putea prăbuși Universul
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Robert Pattinson, adevărul despre filmările pentru „Dune: Part Three”: „Era atât de cald încât creierul meu...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA