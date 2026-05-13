Bolojan, mesaj la BSDA: Securitatea nu este un produs care se cumpără, este o capacitate care se construieşte

Securitatea nu este un produs care se cumpără, este o capacitate care se construieşte, cu aliaţi, cu instituţii, cu industrii şi, înainte de orice, cu efort susţinut în fiecare an, consideră premierul interimar Ilie Bolojan, într-un mesaj adresat miercuri participanţilor la cea de-a XX-a ediţie a Black Sea Defense and Aerospace (BSDA).

„Cu 20 de ani de existenţă, BSDA acoperă aproape exact perioada în care România a fost membră a NATO şi a Uniunii Europene. În aceşti 20 de ani am învăţat un lucru pe care îl spun cu modestie, dar fără echivoc: securitatea nu este un produs care se cumpără, este o capacitate care se construieşte, cu aliaţi, cu instituţii, cu industrii şi, înainte de orice, cu efort susţinut în fiecare an. Programul SAFE ne oferă pentru prima dată posibilitatea de a face acest lucru împreună cu toate statele europene şi aliaţii care au înţeles miza acestei perioade. Este o oportunitate istorică şi este, în acelaşi timp, o obligaţie”, a transmis miercuri Ilie Bolojan în mesajul citit de şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca.

Premierul interimar a subliniat că apărarea este cea mai serioasă investiţie a unui stat în propria sa libertate.

„Nu voi vorbi astăzi despre apărare ca despre un subiect legat de buget. Voi vorbi ca despre cea mai serioasă investiţie pe care un stat o face în propria libertate. Trăim un moment în care această realitate nu mai are nevoie de explicaţii. Războiul de la frontiera României a schimbat discursul european legat de securitate în ultimii trei ani şi ceea ce acum puţin timp era o discuţie tehnică între reprezentanţi militari a ajuns o discuţie la cel mai înalt nivel în Europa şi se duce spre trei întrebări: Ce capabilităţi avem?; Ce capabilităţi ne lipsesc?; Şi cel mai important, în cât timp?”, a mai spus Bolojan, potrivit Agerpres.

„Investiţia în apărare nu se reduce la achiziţia de echipamente”

El a precizat, în context, că România este unul dintre statele europene cu un ritm accelerat al programului de înzestrare şi printre primele care a aprobat programul SAFE, aflat în curs de implementare.

„35 de proiecte, 16,6 miliarde (euro - n.r.) au fost lucrate sub presiunea timpului, dar fundamentat. Pentru noi investiţia în apărare nu se reduce însă la achiziţia de echipamente. Achiziţia este doar prima jumătate a responsabilităţii. A doua jumătate este ceea ce rămâne în România după ce echipamentele sunt livrate: capabilităţi industriale, transfer de know-how, locuri de muncă calificate, parteneriate durabile între producătorii români şi cei europeni şi internaţionali, centre de mentenanţă operaţionale. Toate acestea ar trebui să dureze în următorii 20-30 de ani. Aceasta este linia roşie a Guvernului României în implementarea programului SAFE”, a arătat prim-ministrul interimar.

Şeful Guvernului a adăugat că pentru implementarea SAFE toate instituţiile responsabile de securitate naţională au colaborat ca o singură echipă.

„Beneficiarii - Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, comunitatea de informaţii - au stabilit nevoile operaţionale. Ministerul Economiei a stabilit nevoile şi condiţiile minime de cooperare industrială. Am stabilit obiective realiste, fără a crea aşteptări care nu se pot îndeplini. Am înţeles şi am ajuns împreună la o înţelegere comună. Apărarea nu este doar despre echipamente, este în egală măsură despre ceea ce rămâne în România. Aceasta este schimbarea de abordare pe care vreau să o prezint şi s-o accentuez la BSDA. Şi e o decizie politică asumată prin expertiza marilor contractori internaţionali şi ne propunem să dezvoltăm ceea ce avem şi să reînvăţăm să producem, pentru ca mai apoi să creăm, să dezvoltăm cu know how propriu, alături de parteneri şi aliaţi, într-o manieră suverană”, a completat Ilie Bolojan.

El a transmis astfel mesajul că „România este un partener serios şi aşteaptă în schimb parteneri serioşi”.

„Tocmai de aceea, fiecare contract SAFE este condiţionat de un acord de cooperare industrială, condiţie obligatorie care detaliază concret ce se produce în România, cu cine şi în ce termeni şi cu ce impact. Suntem dispuşi să acompaniem cu răbdare procesul de operaţionalizare a capabilităţilor locale, dar suntem intransigenţi faţă de promisiunile care rămân pe hârtie şi vor exista penalităţi contractuale pentru neîndeplinirea angajamentelor”, a conchis premierul interimar.

Peste 550 de companii la BSDA

Black Sea Defense and Aerospace - BSDA, principalul eveniment din regiunea Mării Negre dedicat industriei de apărare şi securitate, are loc la Bucureşti, în perioada 13-15 mai, pe platforma ROMAERO Băneasa.

Conform organizatorilor, cea de-a X-a ediţie, care marchează 20 de ani de la lansare, este şi cea mai amplă organizată până în prezent, cu peste 550 de companii expozante din 36 de ţări. Alături de liderii industriei globale, pe parcursul celor trei zile sunt aşteptaţi mai mult de 30.000 de vizitatori şi peste 350 de oficiali români şi străini de nivel înalt.

Industria românească este reprezentată atât de companiile consacrate din domeniul apărării, precum Romarm, Aerostar, Pro Optica, BlueSpace Technology şi MARCTEL, cât şi de o participare extinsă a unor producători din sectoare cu aplicaţii duale.

Alături de echipamentele şi tehnologiile propuse de companii, evenimentul găzduieşte şi o expoziţie de tehnică din dotarea Armatei României, inclusiv a Forţelor pentru Operaţii Speciale, a Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Ministerului Afacerilor Interne şi Armatei Statelor Unite ale Americii, precum şi o serie de conferinţe tematice, dedicate celor cinci domenii operaţionale militare.

Black Sea Defense and Aerospace - BSDA este organizat de TNT Productions România, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Ministerul Afacerilor Externe - ANCEX, Ministerul Justiţiei - ANP, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu sprijinul Ambasadei SUA la Bucureşti.

