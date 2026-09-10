Ilie Bolojan a discutat, joi la Palatul Victoria, cu comisarul european pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib, despre consolidarea capacității României și a Uniunii Europene de a răspunde situațiilor de urgență, dar și despre securitatea din regiunea Mării Negre. Premierul interimar a cerut sprijinul Comisiei Europene pentru implementarea Platformei de Reziliență la Marea Neagră, inițiativă propusă de România.

Hadja Lahbib a mulțumit României pentru contribuția la eforturile europene prin Mecanismul European de Protecție Civilă. România a mobilizat echipe și capabilități pentru stingerea incendiilor de vegetație din Franța, Grecia și Serbia și a oferit sprijin și în alte situații de urgență, inclusiv în Fâșia Gaza, potrivit comunicatului de presă al Guvernului.

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Premierul interimar Ilie Bolojan a subliniat că România rămâne un partener activ în consolidarea capacității europene de răspuns la situații de urgență.

„România are un sistem integrat și centralizat de intervenție, cu structuri specializate și având capacitatea de a mobiliza rapid forțele necesare. România a beneficiat, de asemenea, de dotări importante din fonduri europene, iar acest sprijin a contribuit la consolidarea capacității noastre de intervenție. Mulțumim pentru acest sprijin al UE, care ne ajută să fim mai bine pregătiți pentru situații de urgență”, a afirmat premierul.

Bolojan cere sprijin pentru Platforma de Reziliență la Marea Neagră

Un subiect important al discuțiilor a fost situația de securitate din regiune și riscurile cu care se confruntă România, inclusiv incidentele provocate de drone în zona Mării Negre și în apropierea Flancului Estic.

În acest context, Ilie Bolojan a subliniat necesitatea unei atenții sporite acordate regiunii Mării Negre și a solicitat sprijinul Comisiei Europene pentru implementarea Platformei de Reziliență la Marea Neagră, propusă de România în cadrul noii abordări strategice a Uniunii Europene pentru această regiune.

Inițiativa urmărește consolidarea cooperării regionale și dezvoltarea capacității de pregătire și răspuns în fața situațiilor de criză și a noilor tipuri de riscuri.

Hadja Lahbib a apreciat inițiativa României și a subliniat importanța unei abordări anticipative a riscurilor. Comisarul european a anunțat că o evaluare a riscurilor va fi publicată în luna noiembrie.

Hadja Lahbib: „România este un exemplu”

Comisarul european a evidențiat și necesitatea îmbunătățirii comunicării și coordonării între statele membre în situații de criză, precum și a consolidării rolului Centrului de coordonare a răspunsului la situații de urgență al Comisiei Europene.

„România este un exemplu inclusiv în ceea ce privește cooperarea civil-militară. Experiența sa poate fi o sursă de inspirație și un model util pentru dezvoltarea acestor capacități la nivel european”, a afirmat Hadja Lahbib.

Egalitatea de șanse și situația comunității rome

Discuțiile de la Palatul Victoria au vizat și egalitatea de șanse, combaterea discriminării și măsurile pentru incluziune socială.

Premierul și comisarul european au discutat despre măsurile necesare pentru creșterea participării femeilor pe piața muncii, în special a celor din mediul rural.

Un alt subiect a fost situația comunității rome. În acest caz, oficialii au subliniat necesitatea unor politici publice eficiente pentru combaterea discriminării, reducerea decalajelor sociale și asigurarea accesului egal la educație, ocupare și servicii publice.

La întrevedere au mai participat, din partea Guvernului, secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, și consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Luminița Odobescu.

Editor : Ana Petrescu