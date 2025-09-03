Live TV

Bolojan: Năstase și Dăncilă „nu angajează România. Au libertatea să facă ce consideră de cuviință”

Premierul Ilie Bolojan.
Premierul Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Premierul Ilie Bolojan a reacționat după apariția fotografiilor cu foștii premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă alături de dictatorii Kim Jong Un, Vladimir Putin și Xi Jinping. Bolojan spune că aceștia nu au angajat România prin prezența la parada de la Beijing.

„Eu cred că două persoane fizice, chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să facă ce consideră de cuviință, să se ducă la evenimente pe care le consideră frecventabile sau la care doresc. Nu angajează România, pentru că nu au o reprezentare instituțională într-o funcție publică”, a spus Bolojan într-un interviu la Europa FM.

Președintele Nicușor Dan a avut o declarație asemănătoare pe acest subiect.

„Sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acţionat în numele statului român”, spus el.

Întrebat dacă acest gest afectează imaginea României, Nicuşor Dan a spus: „Nu, sunt persoane fizice”.

Foștii premieri PSD sunt la Beijing, unde are loc o grandioasă paradă pentru comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial. Năstase și Dăncilă apar într-o fotografie de grup cu președintele rus Vladimir Putin, cel chinez Xi Jinping și cel nord-coreean, Kim Jong Un.

Ministra de Externe Oana Țoiu a reacționat spunând că „România nu este și nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onorați în poză lângă Putin astăzi”. Ea a mai spus că ambasada României în China a primit o invitație oficială, însă nimeni nu a participat, deoarece membrii Guvernului se delimitează de „practicile lui Vladimir Putin” și „nu putem în același timp să avem reprezentanți oficiali care stau în poză cu dumnealui”.

