Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, vineri seara, într-o conferinţă de presă la Sibiu, că nu se aşteaptă la plecări din partid, în contextul temerilor privind o posibilă scindare a formaţiunii.

„Nu ne aşteptăm la plecări din partid”, a afirmat Ilie Bolojan, întrebat de jurnalişti dacă există riscul ca unii liberali să părăsească formaţiunea în perioada următoare.

Liderul PNL a subliniat că direcţia politică a partidului a fost stabilită printr-o decizie susţinută de o majoritate confortabilă.

„Partidul Naţional Liberal şi-a luat deciziile privind direcţia lui. Există o majoritate confortabilă care susţine această direcţie”, a declarat Bolojan.

Potrivit acestuia, liberalii care acceptă decizia majorităţii trebuie să contribuie la reformarea partidului şi la recâştigarea încrederii electoratului.

„Cei care nu sunt de acord cu această situaţie, sigur, pot să aibă alt drum, dar nu ai cum să performezi fără disciplină şi coerenţă, inclusiv într-un partid politic”, a precizat preşedintele PNL.

Ilie Bolojan a explicat că vizita sa la Sibiu face parte dintr-o serie de întâlniri cu organizaţiile liberale din ţară, după trecerea partidului în opoziţie, pentru a discuta despre direcţia politică şi perspectivele formaţiunii.

Editor : C.L.B.