Bolojan: „Nu mai putem accepta companii de stat falimentare care consumă bani publici”. Primele firme vizate și planul de reformă

Premierul Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin
Premierul Ilie Bolojan a anunțat, joi seara, direcţiile de acţiune pentru reforma primelor 22 de companii ale statului, explicând că nu se pot accepta situaţii în care companii aflate în faliment de ani de zile continuă să consume bani publici”. Companiile statului au generat pierderi de 14 miliarde de lei în ultimii ani, bani care ar fi putut merge în investiţii importante pentru români. În funcţie de statutul lor, pentru că unele sunt infrastructura critică şi nu pot fi închise, ele vor fi modernizate, conduse eficient şi susţinute prin decizii luate după un audit independent. Altele vor fuziona sau chiar vor fi închise”. În paralel, se lucrează la o listă de companii care ar putea fi listate la bursă.

Avem o imagine mai clară asupra companiilor de stat şi un plan de lucru structurat pentru perioada următoare. România are peste 1.500 de companii în care statul este acţionar, iar multe dintre ele funcţionează ineficient şi generează pierderi semnificative pentru bugetul public. În total, vorbim de aproximativ 14 miliarde de lei pierderi în ultimii ani, bani care ar fi putut merge în investiţii importante pentru români”, a scris, joi seară, pe Facebook, premierul Ilie Bolojan.

Acesta a reiterat ideea că reforma a început cu un proiect-pilot care vizează 22 de companii din energie, transporturi şi industrie, care au acumulat, într-un singur an, datorii bugetare de peste 4 miliarde de lei şi pierderi de peste 1 miliard de lei.

Aceasta este factura anuală pe care românii o suportă din cauza lipsei de decizie. Această reformă porneşte de la principiul că statul trebuie să se comporte ca un proprietar responsabil. Asta înseamnă să ştie clar ce deţine, de ce deţine şi ce face mai departe cu fiecare companie. Problema este acumulată în ani de zile.

Pe baza acestei analize, am stabilit câteva direcţii de acţiune”, a precizat premierul.

Primele societăți care intră în vizor

Acesta anunţă că societăţile din infrastructura critică, precum ELCEN, Oil Terminal sau CFR SA, vor fi susţinute prin investiţii şi o administrare mai profesionistă, pentru că au un rol esenţial în funcţionarea economiei.

În acelaşi timp, pentru companii cu rol strategic, precum Avioane Craiova sau Romaero, deciziile vor fi luate coordonat între instituţiile implicate, pe baza unor analize şi audituri independente, astfel încât să fie clar cum poate fi valorificat mai bine potenţialul lor industrial. Acolo unde este nevoie de modernizare, avem în vedere alinierea la modele europene, cum este cazul Companiei pentru Controlul Cazanelor (CNCIR), care va fi reorganizată pentru a deveni o structură mai competitivă şi mai apropiată de standardele operatorilor similari din Europa”, explică premierul.

Acesta anunţă, de asemenea, că firmele cu probleme (n.r. pierderi, subvenţii în creştere an de an), precum CFR Călători, Metrorex sau TAROM, intră într-un proces de redresare operaţională, cu măsuri de eficientizare şi expertiză internaţională.

Nu mai putem să prelungim situaţii care produc pierderi an de an. Unde există suprapuneri şi ineficienţă, vom face fuziuni şi integrări. De exemplu, în cazul unor companii precum Telecomunicaţii CFR sau Tipografica Filaret, scopul este reducerea costurilor şi creşterea eficienţei. Iar acolo unde companiile nu mai au viitor, le închidem treptat şi ordonat. Cazuri precum CFR Marfă sau Petrotrans arată de ce această reformă nu mai poate fi amânată”, a mai afirmat premierul.

Ilie Bolojan apreciază că nu mai putem accepta situaţii în care companii aflate în faliment de ani de zile continuă să consume bani publici”.

Petrotrans este o companie aflată în faliment din 2007, care nici astăzi nu este lichidată complet, dar care a continuat să genereze costuri pentru stat, inclusiv plăţi anuale pentru active care există doar pe hârtie”, a precizat Ilie Bolojan.

Prim-ministrul României anunţă că, în paralel, este în lucru o listă de companii care ar putea fi listate la bursă, prin vânzarea de pachete minoritare de acţiuni, în funcţie de profilul fiecăreia.

Statul va rămâne acţionar majoritar, iar controlul asupra deciziilor strategice va fi menţinut integral”, explică premierul, precizând că printre companiile avute în vedere se află Hidroelectrica, Romgaz şi CEC Bank, iar pentru altele, precum Transgaz, Portul Constanţa sau Poşta Română, procesul depinde de îndeplinirea unor condiţii prealabile.

Această etapă va contribui la dezvoltarea pieţei de capital din România, la creşterea transparenţei şi la o performanţă mai bună a companiilor de stat”, a mai afirmat Bolojan, explicând că este doar primul pas.

În următoarele 30 de zile va fi lansat un nou val de evaluări, pe baza unor criterii legate de importanţa strategică şi situaţia financiară a companiilor.

România nu îşi mai permite risipa şi blocajele de până acum. Reforma companiilor de stat dusă la capăt va însemna rezultate reale în economie şi în bugetul public, în beneficiul României şi al oamenilor”, afirmă Bolojan.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că există peste 1500 de companii de stat, multe dintre ele cu pierderi istorice de aproximativ 14 miliarde lei, ea arătând că a sosit momentul să punem capăt risipei, să luăm măsurile necesare în beneficiul României, nu al băieţilor deştepţi.

