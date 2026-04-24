Bolojan nu regretă că a folosit cuvântul „şobolani”: „Devalizarea bugetului public este asemănătoare”

ilie bolojan in parlament
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că nu regretă că a folosit cuvântul „şobolani” pentru a descrie risipa din companiile de stat. El a spus că a fost un „exemplu metaforic” pentru a descrie „devalizarea bugetului public”.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat la Europa FM dacă regret că a folosit termenul de „şobolani”, potrivit News.ro.

„Nu regret, pentru că acest exemplu se referă la un lucru care e pe înţelesul oamenilor. În condiţiile în care ai nişte bunuri perisabile sau consumabile într-o cămară, pe care le-ai muncit din greu şi ţi se distrug, îţi dai seama că oricât ai duce în cămara aia, familia ta nu are acele beneficii. Trebuie înţeles că o ţară, o comunitate, o familie nu poate cheltui mult timp, mai mult decât îşi poate permite. Şi atunci, ca să avem un stat pentru cetăţeni şi nu cetăţeni pentru un stat, înseamnă că trebuie să le luăm sub formă de impozite cât mai puţin posibil, trebuie să reducem cheltuielile de funcţionare la maximum, ca să ne rămână nişte resurse să întoarcem în serviciile publice”, a spus premierul.

„Putem face asta, dacă avem o administraţie eficientă, deci dacă oamenii care sunt în plus nu mai sunt acolo, dacă nu ne batem joc de banii publici, dacă administrăm lucrurile corect, transparent. Asta e singura soluţie. Nu se poate altfel”, a adăugat el.

Bolojan a mai spus că acea comparație cu șobolanii a fost un exemplu metaforic şi nu a vrut să dea un exemplu, arătând că „devalizarea bugetului public este asemănătoare cu exemplul pe care l-a dat”.

Top Citite
Screenshot 2026-04-22 at 14.57.01
1
„Nu a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci” Oana Gheorghiu îi răspunde Olguței...
INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie...
Ghennadi Ziuganov la o manifestatie
3
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție...
ilie bolojan
4
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
Peter Magyar
5
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la...
Fostul lider mondial a ajuns de nerecunoscut! S-a dus în munți și a postat imagini uimitoare
Digi Sport
Fostul lider mondial a ajuns de nerecunoscut! S-a dus în munți și a postat imagini uimitoare
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
Bolojan: „Ajutoarele pentru persoanele cu dizabilități nu au fost tăiate.” De ce au fost introduse CASS și impozitul pe proprietate
Alexandru Rogobete.
„Nu a fost o relație de iubire”. Rogobete indică momentul în care nu s-a mai înțeles cu Bolojan: „A vrut tăieri contabile și fără sens”
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan explică ce se va întâmpla cu oamenii PSD din Guvern: Cei competenți vor fi puși la treabă, cei slabi trebuie schimbați
BUCURESTI - MINISTERUL ENERGIEI - CONFERINTA - 17 DEC 2024
Ilie Bolojan preia interimar Ministerul Energiei, în plină criză politică. Chisăliță: „Fără decizii rapide, sistemul riscă blocaje”
Sedinta de guvern 23 aprilie
Demisiile miniștrilor PSD și propunerile pentru interimate au fost înregistrate la Administrația Prezidențială
Recomandările redacţiei
Darryl Nirenberg FB
„România este un lider în NATO”, spune ambasadorul Darryl Nirenberg...
NDY2MDhhNjZhZDg3ODEwYWIwZGQzNzhlMTBhMzIwMw==.thumb
Putin, fără reacție după atacurile cu drone ucrainene din Rusia. Ce...
Radu Miruță.
Programul SAFE, sub presiune. Radu Miruță: „Vor să introducă în jocul...
cladirea pentagonului
O notă internă a Pentagonului propune excluderea Spaniei din NATO și...
Ultimele știri
O bucată de pod de pe drumul principal din Techirghiol s-a prăbușit. Traficul este blocat în zonă
Netanyahu dezvăluie că a avut cancer de prostată. Liderul israelian a preferat să țină secretă boala în timpul războiului cu Iranul
Schimb de focuri între două grupuri, într-un mall din SUA: un om a murit și 5 au fost răniți. Alte 5 persoane au fost arestate
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Momentul când prințul William întreabă o femeie de 100 de ani care este secretul longevității. I-a lăsat pe...
Cancan
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Fanatik.ro
Cum arată, de fapt, prima legitimație de fotbalist a lui Gică Hagi. Cele 4 cifre norocoase
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
”Săracul, e din alt film”. Filipe Coelho, aspru criticat după ce a calificat-o pe Universitatea Craiova în...
Adevărul
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu al diplomației și a...
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
Primele imagini cu Tudor Gheorghe după ce s-a spus că a ajuns la spital. Artistul s-a amuzat copios: „Dintre...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
L-a făcut praf pe Cristi Chivu în Italia: "Demn de milă! Mediocru și supraevaluat"
Pro FM
Pavel Stratan, despre soția sa, care îi e alături de 25 de ani: „Fără ea nu aș fi făcut sau nu aș fi avut...
Film Now
Zoë Kravitz și Harry Styles s-au logodit, după opt luni de relație. Un apropiat i-a dat de gol: „Este complet...
Adevarul
Enigmele sanctuarului de la Pustiosu, de pe Via Transilvanica. Locul tainic al dacilor, lângă fostele mine de...
Newsweek
Un ajutor la pensie a fost respins de guvern și Senat. Vârsta de pensionare ar fi scăzut cu mulți ani
Digi FM
Averile lor au atins un nivel record în 2025, în pofida războiului şi a sancţiunilor. Cine este cel mai bogat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu dispare pofta de dulce, chiar dacă renunți la zahăr. Ce spun experții
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Secretul dureros pe care tatăl Ritei Wilson l-a ascuns o viață întreagă: „Încă nu pot trece peste asta”
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”