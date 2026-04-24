Bolojan nu regretă că a folosit cuvântul „şobolani”: „Devalizarea bugetului public este asemănătoare”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că nu regretă că a folosit cuvântul „şobolani” pentru a descrie risipa din companiile de stat. El a spus că a fost un „exemplu metaforic” pentru a descrie „devalizarea bugetului public”.

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat la Europa FM dacă regret că a folosit termenul de „şobolani”, potrivit News.ro.

„Nu regret, pentru că acest exemplu se referă la un lucru care e pe înţelesul oamenilor. În condiţiile în care ai nişte bunuri perisabile sau consumabile într-o cămară, pe care le-ai muncit din greu şi ţi se distrug, îţi dai seama că oricât ai duce în cămara aia, familia ta nu are acele beneficii. Trebuie înţeles că o ţară, o comunitate, o familie nu poate cheltui mult timp, mai mult decât îşi poate permite. Şi atunci, ca să avem un stat pentru cetăţeni şi nu cetăţeni pentru un stat, înseamnă că trebuie să le luăm sub formă de impozite cât mai puţin posibil, trebuie să reducem cheltuielile de funcţionare la maximum, ca să ne rămână nişte resurse să întoarcem în serviciile publice”, a spus premierul.

„Putem face asta, dacă avem o administraţie eficientă, deci dacă oamenii care sunt în plus nu mai sunt acolo, dacă nu ne batem joc de banii publici, dacă administrăm lucrurile corect, transparent. Asta e singura soluţie. Nu se poate altfel”, a adăugat el.

Bolojan a mai spus că acea comparație cu șobolanii a fost un exemplu metaforic şi nu a vrut să dea un exemplu, arătând că „devalizarea bugetului public este asemănătoare cu exemplul pe care l-a dat”.

