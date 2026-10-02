Bolojan: O Europă mai competitivă are nevoie de regiuni puternice şi conectate. Pentru România această legătură e foarte importantă

O Europă mai competitivă şi mai sigură are nevoie de regiuni puternice şi conectate, a declarat vineri prim-ministrul interimar. Ilie Bolojan a transmis un mesaj video în cadrul dezbaterii privind viitorul Politicii de coeziune, organizată de Grupul de lucru pentru bugete al PPE din Parlamentul European, cu participarea vicepreşedintelui acestui Grup, europarlamentarul Siegfried Mureşan.

„Tema întâlnirii este una importantă pentru Europa şi pentru fiecare dintre statele şi regiunile noastre: cum putem folosi mai bine resursele europene pentru a reduce diferenţele dintre regiuni şi pentru a creşte competitivitatea Europei. Spun acest lucru ca fost primar al municipiului Oradea timp de 12 ani şi preşedinte al Consiliului Judeţean Bihor timp de patru ani. În această perioadă am văzut cât de important este ca diferitele niveluri ale administraţiei să lucreze împreună. La nivel local vezi cel mai bine problemele oamenilor şi nevoile comunităţii, poţi coordona proiectele care depăşesc limitele unei singure localităţi, iar la nivel naţional trebuie asigurat cadrul naţional, trebuie prioritizate investiţiile şi trebuie mobilizate resursele. De aceea cred că o politică de coeziune eficientă trebuie să valorifice toate aceste perspective. Parteneriatul dintre nivelul european, naţional, regional şi local trebuie să însemne ca fiecare nivel să-şi facă partea şi să lucrăm în aceeaşi direcţie”, a afirmat Bolojan, citat de Agerpres.

În opinia sa, experienţa municipiului Oradea este relevantă.

„În ultimii ani, fondurile europene au contribuit decisiv la transformarea oraşului şi a zonei metropolitane. Unele dintre aceste ar fi fost mult mai greu de realizat doar din resurse locale sau naţionale. Experienţa ne arată că fondurile europene produc rezultate atunci când există o viziune de dezvoltare, proiecte bine gândite, decizii luate la timp şi capacitatea de a le duce până la capăt”, a spus Bolojan.

Acesta a subliniat că pentru cetăţeni succesul unui proiect european nu este rata de absorbţie, ci un drum care se construieşte, un transport public mai bun, un spital modern, o şcoală mai bună, o zonă industrială mai bine conectată sau o companie care poate investi şi crea locuri de muncă.

El a transmis că priorităţile Europei de astăzi - mai multă competitivitate, securitate, energie sigură şi accesibilă, infrastructură, competenţe şi investiţii productive - nu trebuie puse în opoziţie cu politica de coeziune.

„Dimpotrivă, ele trebuie să se susţină reciproc, pentru că o Europă mai competitivă şi mai sigură are nevoie de regiuni puternice şi conectate. Pentru România această legătură este foarte importantă. O regiune mai bine conectată, cu acces la energie şi cu oameni bine pregătiţi, poate atrage investiţii şi poate creşte competitivitatea întregii economii. Conectarea regiunilor prin infrastructură modernă poate reduce costurile pentru companii, poate facilita accesul la pieţe şi poate atrage investiţii private care înseamnă locuri de muncă şi venituri mai bune pentru oameni. De aceea, modernizarea politicii de coeziune trebuie să păstreze foarte clar obiectivul reducerii decalajelor economice, sociale şi teritoriale, dar, în acelaşi timp, să fie mai bine conectată la noile priorităţi ale Europei", a adăugat Bolojan.

În acelaşi context, el a menţionat şi importanţa reformei administraţiei publice.

„Asta înseamnă şi o administraţie mai simplă şi mai eficientă. Trebuie să avem reguli mai clare, proceduri mai simple, avize obţinute mai repede. Digitalizarea trebuie să reducă timpul pierdut, nu doar să mute birocraţia dintr-un sistem în altul, iar simplificarea este esenţială. Avem nevoie de reguli mai clare şi de un control care să verifice lucrurile importante fără să blocheze proiectele. Administraţia trebuie să-şi folosească timpul pentru a rezolva probleme şi pentru a duce investiţiile la capăt", a evidenţiat Bolojan.

Premierul interimar a subliniat şi faptul că viitoarele planuri regionale şi naţionale trebuie să implice regiunile de la început în stabilirea priorităţilor şi în pregătirea investiţiilor, având în vedere că administraţiile locale cunosc nevoile comunităţilor.

„Iar acest rol trebuie să vină şi cu responsabilităţi clare şi cu asumarea rezultatelor”, a precizat Bolojan.

Printre participanţii la eveniment se numără şi europarlamentari ai Grupului PPE, Daniel Buda, Iuliu Winkler, reprezentanţi ai Comitetului European al Regiunilor, aleşi locali şi reprezentanţi ai autorităţilor din România, primarul municipiului Bucureşti, Ciprian Ciucu, preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu, Daniela Cîmpean, şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, şi reprezentanţi ai societăţii civile.

Editor : A.P.