Bolojan: „Oprirea agresorilor la timp înseamnă vieți salvate”. Guvernul promite intervenții mai rapide și eficiente

Data publicării:
violenta impotriva femeilor
Violență împotriva femeilor. Foto: Getty Images

Ilie Bolojan a condamnat ferm abuzurile asupra femeilor. „Fiecare caz de femicid este o dramă socială și un semnal că statul român trebuie să facă mai mult pentru eliminarea violenței împotriva fetelor și femeilor”, a spus premierul, în mesajul cu prilejul Zilei Internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor.

„Fiecare caz de femicid este o dramă socială și un semnal că statul român trebuie să facă mai mult pentru eliminarea violenței împotriva fetelor și femeilor.
Condamn cu toată fermitatea aceste abuzuri și cer instituțiilor statului să-și schimbe urgent abordarea”, a afirmat Bolojan, potrivit comunicatului de presă al Guvernului.

Legislația trebuie să protejeze persoanele vulnerabile, aflate în pericol, să pedepsească mai aspru agresorii și să descurajeze de la început discriminarea, hărțuirea, abuzul și violența, consideră șeful Guvernului.

„Modificările aflate acum în proces parlamentar cu privire la prelungirea automată a ordinului de protecție provizoriu până la soluționarea cererii în instanță, posibilitatea de a solicita un nou ordin de protecție dacă riscul persistă, eliminarea posibilității ca victima să renunțe la cererea pentru ordinul de protecție și continuarea anchetei în cazurile de violență domestică din culpă, chiar și atunci când plângerea este retrasă, sunt pași clari în această direcție”, a mai spus Bolojan.

El a adăugat că „schimbările trebuie dublate însă de capacitatea instituțiilor de a acționa rapid și coerent pentru siguranța persoanelor aflate în pericol. Oprirea agresorilor la timp înseamnă vieți salvate”.

„Descurajarea abuzurilor are ca rezultat mai puțină suferință”,a continuat premierul.

„Este vital să cunoaștem realitatea, să fim empatici pentru a scrie legi corecte pentru oameni și a le aplica în ajutorul lor”, a mai spus el.

Acesta mai consideră că „un alt palier pe care trebuie să lucrăm este creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile statului”.

„Este esențial ca atunci când pun mâna pe telefon pentru a cere ajutor, fetele și femeile să aibă încredere că primesc sprijin profesionist în cel mai scurt timp și nu sunt plimbate de la o instituție la alta, așa cum, din păcate, s-a întâmplat. Inițiativa de modificare a Legii privind prevenirea și combaterea violenței domestice inițiată recent de Ministerul Afacerilor Interne este binevenită pentru a îmbunătăți sistemul de intervenție. Concret, victimele vor fi mai bine protejate prin faptul că polițiștii care constată încălcarea unui ordin de protecție sau a unui ordin de protecție provizoriu vor prezenta agresorul, imediat ce îl găsesc, procurorului”, a subliniat prim-ministrul.

„Apreciez rolul societății civile și contribuția importantă pentru corectarea cadrului legal. Este esențial să lucrăm în continuare împreună, societate și autorități, pe această cale pentru că fetele și femeile merită respect, siguranță și încrederea că au dreptul la o viață fără discriminare, hărțuire, abuz sau violență”, a conchis Bolojan.

De la începutul anului până în luna noiembrie au fost 51 de cazuri de femicid în România.

