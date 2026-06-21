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Video Bolojan: PNL nu va susține Guvernul Veștea. Grupurile parlamentare vor părăsi sala în cazul unui vot. Ce soluții propun liberalii

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ilie bolojan alaturi de logo pnl
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Un „pact național” „Două ipoteze de lucru”

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunţat, duminică, după şedinţa Biroului Permanent Naţional, că grupurile parlamentare ale PNL vor părăsi sala în cazul unui vot de învestire a Guvernului Veştea.

Ilie Bolojan a anunţat, duminică, că, având în vedere criza guvernamentală, discuţia în prima şedinţă a  Biroului Permanent Naţional s-a concentrat pe soluţiile pentru deblocarea acestei crize.

„În urma deciziei Congresului PNL de a nu susţine un guvern în care nu se regăseşte PNL, acest gvern care încearcă să treacă nu are o majoritate asumată şi transparentă. PNL nu va susţine o astfel de soluţie”, a afirmat preşedintele PNL.

Bolojan a afirmat că sigura soluţie viabilă presupune guverne minoritare şi propune un pact pentru adoptarea de legi care să asigure absorbţia fondurilor din PNRR şi a menţinerii deficitului.

„În ceea ce privește soluțiile de deblocare, am aprobat și vom propune atât partenerilor noștri cu care am discutat și există un acord de principiu pe această temă, dar și președintelui României soluțiile pe care noi le vedem pentru a debloca în mod transparent situația guvernamentală. Asta înseamnă că, nemaiputând funcționa pe o majoritate parlamentară transparentă, pentru că ne-am pierdut încrederea în Partidul Social Democrat.

Formula pe care o vedem fezabilă în condițiile în care PSD nu și-a asumat răspunderea formării guvernului, este o formulă de guverne minoritare. Pentru a putea funcționa acest tip de guverne este nevoie de un acord politic de tip național, în care, în următoarele șase luni, partidele semnatare să se angajeze că, indiferent cine va fi în guvernare, vor asuma câteva condiții de bază care țin cont de prioritățile noastre în momentul de față și de situația economică și bugetară”, a afirmat el. 

Preşedintele PNL s-a referit fie la guvern minoritar condus de PSD, pentru care celelalte partide ar da votul de învestitură, sau un guvern format de PNL, USR, UDMR.

Un „pact național”

Ilie Bolojan a propus, în cadrul Congresului Extraordinar al PNL de duminică, ideea unui pact pentru România, în următoarele şase luni, care să continue liniile adoptate de Guvernul pe care l-a condus, în aşa fel încât deficitele să fie menţinute „la niveluri rezonabile”.

El a precizat că a discutat cu USR şi UDMR despre „o formulă cinstită, transparentă, pe faţă pentru a veni cu o soluţie pentru România”.

„Sunt câteva idei de bază pe care le putem susţine toate partidele şi nu are decât un partid cum este PSD să îşi asume guvernarea ca guvern minoritar sau, dacă nu, noi ne asumăm această guvernare împreună cu aliaţii noştri”, a afirmat Bolojan.

„Un astfel de pact național ar putea cuprinde, în primul rând, angajamentul oricărui guvern ca, cel târziu până la jumătatea lunii iulie, să își asume răspunderea în Parlament pentru toate proiectele care înseamnă reforme din PNRR rămase neaprobate până în prezent”, a declarat Ilie Bolojan. El a explicat că fiecare dintre aceste reforme înseamnă sume de peste 700 de milioane de euro, iar în total este vorba de miliarde de euro care riscă să fie pierdute dacă nu sunt implementate la timp.

„Al doilea element de bază este păstrarea echilibrelor bugetare. Una dintre angajamentele din PNRR presupune păstrarea deficitelor și limitarea cheltuielilor de personal în sectorul public ca pondere din PIB. Prin urmare, orice depășire a acestor angajamente înseamnă corecții de peste un miliard de euro”, a mai spus liderul PNL. El a adăugat că, indiferent de guvern, este necesară menținerea în limitele de deficit.

„Două ipoteze de lucru”

Bolojan a precizat că programele de investiții în România, aprobate în perioada de primăvară și finanțate atât în acest an, cât și în anii următori, ar trebui continuate de orice guvern, în condițiile unui astfel de pact național.

„Sunt două ipoteze de lucru: un guvern minoritar PSD cu partidele care vor dori în mod transparent să facă parte din acest guvern sau un guvern format din PNL, USR și UDMR, în care există un acord de principiu pentru a fi propus președintelui României”, a afirmat Bolojan.

„În condițiile în care președintele României ar opta pentru o formulă de centru-stânga, atunci cei din centru-dreapta s-ar angaja să voteze la învestire și să nu depună moțiune de cenzură până la sfârșitul acestui an, pentru a asigura coerență. Dacă președintele ar opta pentru altă formulă, atunci de centru-dreapta, PSD ar trebui să acorde votul de învestire”, a mai spus el.

„Aceste soluții înseamnă un guvern cu asumare transparentă și susținere explicită a unor grupuri parlamentare, care ar evita tensiunile politice actuale”, a declarat Bolojan. El a subliniat că un guvern format în condițiile actuale nu ar putea avea un viitor stabil în România.

Bolojan a precizat că aceste propuneri vor fi comunicate președintelui României, urmând ca deciziile să depindă de evoluțiile politice din zilele următoare.

 

Editor : C.S.

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