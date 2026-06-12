Bolojan: PNL poate să meargă în opoziție fără probleme. Nu înseamnă să facă o opoziție distructivă

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, reafirmă disponibilitatea formaţiunii politice pe care o conduce de a rămâne în opoziţie, el arătând că acest lucru nu implică o „opoziţie distructivă”. El adaugă că partidul său nu se agaţă de funcţii, ci continuă să gestioneze treburile executive în limitele impuse de lege.

„Cineva trebuie să stea în opoziţie, nu înseamnă să facă o opoziţie distructivă, ci înseamnă să lucreze pentru sănătatea democraţiei”, a afirmat Ilie Bolojan, vineri, într-un interviu pentru Radio România Actualităţi, citat de News.ro.

Liderul PNL a reafirmat opţiunea partidului pe care îl conduce de a rămâne în opoziţie în situaţia în care, în orice formulă, PSD s-ar afla la guvernare.

„Partidul Naţional Liberal, în funcţie de modul în care vor evolua lucrurile, poate să meargă în opoziţie fără niciun fel de probleme. Am luat această decizie ca, în condiţiile în care un guvern va avea în componenţa sa Partidul Social Democrat, PNL nu va fi acolo şi va fi în opoziţie. Este o decizie pe care am luat-o. Nu suntem cramponaţi de putere”, a arătat Bolojan.

El a explicat că miniştrii, secretarii de stat şi ceilalţi reprezentanţi ai PNL în aparatul guvernamental au rămas pe funcţii pentru ca Guvernul interimar să funcţioneze, în limitele impuse de lege.

„Până când va veni un nou guvern, peste trei zile, peste o săptămână, peste două, când se va ajunge la această formulă, ţara trebuie administrată şi am încercat să facem, cu toate disfuncţionalităţile pe care le are şi limitările pe care le are genul acesta de guvern, tot ceea ce a trebuit pentru România", a adăugat premierul interimar.

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Editor : C.S.