Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat marţi seară, la Digi24, că PNL va veni în perioada următoare cu un proiect de reducere a numărului de parlamentari şi a discutat şi cu USR în acest sens. Este „o problemă de semnal politic şi de normalitate”, a trasmis liderul PNL despre acest proiect.

„Gândiţi-vă la reducerea numărului de parlamentari, avem o discuţie de la referendum. Asta este o problemă serioasă şi ai nevoie de o masă parlamentară. Când s-a făcut coaliţia veche a fost un principiu că dacă nu cad toate partidele de acord asupra unui proiect, el nu intră pe agendă. Şi atunci nu puteai să vii, dacă tratai lucrurile la modul serios şi ştiai care sunt urgenţele României, cele legate de deficite, cu proiecte care nu aveau susţinere. Acum nu ne va opri nimeni şi, cu siguranţă, în perioada următoare vom veni cu un astfel de proiect concret de reducere a numărului de parlamentari”, a declarat Ilie Bolojan marți, la Digi24.

El a precizat că PNL a discutat un astfel de proiect şi cu USR.

„Consideră că discuţia a fost purtată şi cu USR. Deci vom propune un astfel de proiect, pentru că nu poţi să faci o reformă a administraţiei care să se lege de toată lumea cât timp din central, de unde sunt cele mai mari cheltuieli, nu vii cu propunere de măsuri. Nu înseamnă că dacă reduci numărul de parlamentari vei rezolva deficitul României, dar e o problemă de semnal politic şi de normalitate”, a mai spus Bolojan.

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Editor : B.P.