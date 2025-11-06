Live TV

Exclusiv Bolojan, primul răspuns la acuzațiile lui Grindeanu la adresa Oanei Gheorghiu

Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan

Premierul Ilie Bolojan a reacționat după acuzațiile lui Sorin Grindeanu, care a susținut că în Guvern ar exista persoane cu poziții antiamericane, și criticile privind numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier. Bolojan a respins afirmațiile, joi, la Digi24, și a subliniat că relația cu Statele Unite este una strategică, adăugând că „cetățenii îi vor judeca pe fiecare la timpul potrivit”.

Ilie Bolojan a declarat că Guvernul României acționează în interesul țării, iar relația cu Statele Unite este una strategică, pe care autoritățile o consolidează constant. El a precizat că nimeni din Executiv nu are percepții antiamericane și că, deși pot exista opinii personale, deciziile oficiale sunt luate responsabil, în numele României. 

„Guvernul României lucrează în serviciul țării, iar relația cu Statele Unite este o relație strategică pe care lucrăm să o dezvoltăm și să o consolidăm. Prin urmare, nu există nimeni în guvern care să aibă astfel de percepții. Poți să ai o părere despre ceea ce se întâmplă într-un stat sau altul. Asta este, dar una este să ai niște păreri personale și alta este să acționezi în numele României. Și acționăm în mod responsabil în ceea ce privește răspunsul la atacuri sau la critici care vin mai ales din interior. Eu am încercat întotdeauna, fiind conștient de faptul că atunci când ești într-o coaliție trebuie să colaborezi, trebuie să construiești încredere, să eviți confruntările. Nu pentru că nu le-aș putea duce. Le-am dus 20 de ani, dar n-ai cum să construiești, n-ai cum să dezvolți dacă nu cauți să construiești încredere, să-i respecți pe ceilalți”, a declarat premierul.

Premierul a subliniat că reconstrucția încrederii în clasa politică începe cu respectul între partenerii de guvernare și cu asumarea responsabilă a unor înțelegeri.

„Nu putem reconstrui încrederea cetățenilor în lumea politică, dacă în primul rând noi între noi nu ne respectăm. Una este o critică, care poate să fie și din interior, alta este respectarea unor înțelegeri și o atitudine responsabilă. Cetățenii ne vor judeca pe fiecare la timpul potrivit pentru acțiunile pe care le desfășurăm în funcțiile publice sau politice, pe care deținem”, a mai spus Ilie Bolojan.

Citește și Sorin Grindeanu, după ce Oana Gheorghiu a depus jurământul: „Nu mi-am schimbat părerea”. Cine crede că sunt „antiamericanii” din Guvern

