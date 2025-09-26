Bolojan promite o „reformă profundă” în sănătate după moartea a 6 copii la Spitalul din Iași: „Nu voi avea nicio ezitare să sancționez

Ilie Bolojan a declarat că nu va avea nicio ezitare să sancționeze acolo unde va fi cazul pentru ca tragedii precum cea din ultimele zile de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași unde șase copii au murit din cauza unei infecții cu bacterii. „Este un moment care ne arată încă o dată cât de mare este nevoia de reformă profundă în sistemul nostru de sănătate”, a adăugat premierul.

Șeful Guvernului a transmis condoleanțe familiilor care au pierdut copii în tragedia din ultimele zile de la Spitalul Sf. Maria din Iași, potrivit unei postări de vineri, pe pagina de Facebook a Guvernului.

„Vreau să îi asigur pe cetățeni că ancheta administrativă va atinge toate aspectele care trebuie cunoscute în acest caz și că vom afla într-un timp rezonabil de scurt cauzele și eventual vinovații. Vreau, de asemenea, să vă asigur că nu voi avea nicio ezitare să sancționez acolo unde va fi cazul și să facem ceea ce e necesar ca astfel de drame să nu mai aibă loc în spitalele noastre”, a mai afirmat Bolojan.

El a mai spus că „este un moment care ne arată încă o dată cât de mare este nevoia de reformă profundă în sistemul nostru de sănătate, care de prea multe ori pierde din vedere exact motivul pentru care există, și anume pacientul”.

„Reforma va continua în sistemul sanitar cu și mai multă energie, pentru a pune lucrurile pe o bază sănătoasă”, a conchis prim-ministrul.

Reacția premierului vine în contextul în care Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” privind un posibil focar de infecţii cu o bacterie, după ce șase copii au murit în ultimele zile în secţia de Terapie Intensivă.

Directorul spitalului, Cătălina Ionescu, a declarat că „primul caz a fost pe data de 7 septembrie”, iar pe data de 16 septembrie „au apărut și celelalte cazuri”.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat în direct la Digi24 că „prima infecție a apărut în data de 13 septembrie”, însă aceasta a fost raportată către DSP „abia în data de 19 septembrie”. Ministerul Sănătății a anunţat și primele sancţiuni aplicate de inspectorii DSP.

Nicușor Dan a spus că este „profund îndurerat” și a cerut „transparență totală privind rezultatele corpului de control, inspecțiilor sanitare și anchetele medico-legale, incluzând publicarea rapoartelor complete”.

Editor : Ana Petrescu