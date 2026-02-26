Live TV

colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos
Grindeanu: Bolojan nu este premierul doar al USR

Ilie Bolojan a declarat, joi, că nu a avut telefonul la el și nu a putut urmări declarațiile din țară, fiind toată ziua în întâlniri la Bruxelles cu diverși oficiali europeni. Premierul a fost întrebat cum comentează afirmațiile lui Sorin Grindeanu care i-a reproșat că a fost doar „premierul USR”, nu al coaliției. Șeful Executivului a adăugat că responsabilitatea sa a fost să respecte cetățenii României, partenerii de coaliție și să pună în practică programul de guvernare.

„De azi dimineață n-am avut telefonul la mine, pentru că fiind încontinuu în întâlnir nu poți să stai să te uiți ce se postează sau ce se declară de către unul sau altul dintre actorii politici, în plan intern. Deci nu am apucat să verific declarațiile sau ce s-a întâmplat în țară. Vorbesc de componenta asta, pentru că alte lucruri importante n-au fost în aceste ore. Altfel mi-ar fi spus colegii mei. Deci nu pot să fac comentarii legate de aceste aspecte. Sigur partidele politice și liderii politici au dreptul să își facă consultările interne așa cum consideră de cuviință, au dreptul să facă declarații. Asta este opțiunea lor.

Responsabilitateea mea și obligația ca premier este, ca atâta timp cât sunt pe acest post, să fac ceea ce trebuie pentru România și asta am încercat și în aceste zile, să respect cetățenii noștri. Respectându-i pe cetățeni înseamnă să respecți planul pe baza căruia s-a format acest guvern, adică programul de guvernare, să respecți partenerii  și să urmărești ca programul care a fost anunțat să fie pus în practică. Ceea ce am făcut în aceste luni nu a fost decât să respect programul de guvernare și să îl pun în practică. Asta e ceea ce pot să vă spun legat de aceste declarații”, a precizat Ilie Bolojan, întrebat despre reproșurile lui Sorin Grindeanu că a fost doar premierul USR și PSD urmează să decidă intern dacă rămân sau nu în coaliție, într-o conferință de presă susținută, joi la Bruxelles.

„Am încercat să fiu un factor de stabilitate în această coaliție, ceea ce nu e ușor fiind patru partide în coaliție”, a completat premierul Bolojan.

Grindeanu: Bolojan nu este premierul doar al USR

Reacția vine după ce Sorin Grindeanu a declarat, într-o conferință de presă susținută după Consiliul Politic Județean Constanța, că Ilie Bolojan nu a fost premierul coaliției, ci doar al USR.

„Bolojan nu este premierul doar al USR. E și premierul PSD, și al UDMR, chiar și al PNL. E premierul coaliției. În aceste luni nu l-am simțit ca fiind premierul unei coaliții. A fost premierul unei formațiuni din această coaliție, și aia nu e PNL, este USR”, a explicat Grindeanu.

Liderul social-democraților a mai spus că, deși PSD a intrat la guvernare pentru a asigura stabilitatea, asta nu înseamnă supunere.

„Stabilitatea pe care mulți o invocă în această perioadă există fiindcă PSD a înțeles, în primăvara, vara anului trecut, să intre în această coaliție și a ales responsabilitatea, în opoziție cu o decizie care ar fi fost poate mai simplă - aceea de a intra în opoziție, de a face lucrurile din această perspectivă mai simple pentru noi. Am ales această opțiune și am ales stabilitatea într-un moment complicat. Pentru a proteja economia, investițiile, pentru siguranța socială a românilor. Stabilitatea nu înseamnă supunere. Dacă se așteaptă cineva din partea noastră să avem această atitudine se înșală”, a subliniat Sorin Grindeanu.

El a adăugat că „suntem la guvernare atâta timp cât avem un cuvânt real de spus”.

„Ieri am spus un lucru simplu, care a provocat reacții, că noi în PSD la 8 luni de guvernare vrem să facem o consultare internă dacă mai continuăm sau nu în coaliție și, dacă alegem să continuăm, în ce formă continuăm. Acum ni se neagă, că nu avem voie nici măcar intern să facem consultare”, a completat președintele PSD.

PSD a transmis o reacție oficială după poziția exprimată de PNL privind consultarea internă anunțată de Sorin Grindeanu în legătură cu continuarea guvernării alături de premierul Ilie Bolojan. Sorin Grindeanu a anunțat, miercuri, că va propune un vot intern în PSD, în care social-democrații să decidă dacă vor să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă vor alt prim-ministru, dar și dacă vor să mai rămână în coaliție alături USR.

