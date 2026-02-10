Live TV

Bolojan: Rezultatul referendumului de la Bucureşti ar trebui să se vadă în legea bugetului, într-o formă sau alta

primaria capitalei
Primăria Capitalei. Foto: Digi24

Premierul Ilie Bolojan a spus la Digi24 că rezultatul referendumului de la Bucureşti ar trebui să se vadă în legea bugetului, într-o formă sau alta, subliniind că Primăria Capitalei are venituri subdimensionate.

„Ar trebui ca într-o formă sau alta să se vadă acest rezultat, în sensul în care cel puţin să existe o compensare. Astăzi, Primăria Generală are nişte venituri subdimensionate şi, practic, votul cetăţenilor a fost ca aceste venituri, care sunt colectate la nivel de Bucureşti, să se ducă prin Primăria Generală (...) cât mai corect repartizate de către Consiliul General. Asta a fost votul bucureştenilor şi cred că spiritul acestui vot este corect, în sensul în care trebuie găsită această formulă de echilibrare. Cum se va găsi, asta rămâne de văzut, dar mi se pare un obiectiv corect pe fond, nu neapărat legat de votul de la referendumul din Bucureşti, dar şi legat de asta”, a declarat Bolojan, luni, la Digi24.

El a subliniat că trebuie să existe susţinere de la nivel guvernamental indiferent cine ar fi primarul general, întrebat dacă actualul edil-şef al Bucureştiului, liberalul Ciprian Ciucu, are susţinerea sa în problemele pe care le are cu bugetul Primăriei Capitalei.

„Indiferent cine ar fi fost primarul general al Capitalei, cu atât mai mult colegul meu Ciprian Ciucu, are această susţinere pentru că Bucureştiul este motorul României, este cea mai mare zonă de populaţie, iar acumulările negative, datoriile care au fost acumulate de-a lungul anilor, problemele grave din sectorul de termoficare sau de transport necesită o abordare cu prioritate a problemelor Capitalei. Şi cred că toţi cei care suntem responsabili la nivel guvernamental avem această obligaţie, nu pentru un primar sau altul, dar pentru cetăţenii din Capitală, care, dacă aceste sisteme nu funcţionează, pot avea nişte probleme destul de mari. Şi aşa funcţionează aşa cum ştiţi”, a precizat premierul. 

