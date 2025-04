România a reușit, prin colaborarea cu mediul privat, să dezvolte proiecte importante în domeniul energiei, printr ele se numără „Neptun Deep” sau planul de construire a reactoarelor 3 și 4 la centrala nucleară de la Cernavodă, a declarat Ilie Bolojan, în intervenția sa de marți, la segmentul dedicat şefilor de stat şi de guvern de la Forumul de Afaceri al Iniţiativei celor Trei Mări organizat la Castelul Regal din Varșovia.

Astfel, șeful interimar al statului a amintit că planul de construire a reactoarelor 3 şi 4 la centrala nucleară de la Cernavodă face paşi importanţi, iar în domeniul exploatării gazelor naturale din Marea Neagră, proiectul strategic Neptun Deep continuă, fiind esenţial pentru securitatea energetică regională, cu o estimare a începerii producţiei în 2027.

„Este esenţial să dezvoltăm coridoare energetice pe cât mai multe axe şi să ne creştem securitatea energetică, iar pe coridoarele de transport al gazului la nivel regional, România îşi valorifică poziţionarea strategică”, a punctat Bolojan, în discursul său, potrivit Administrației Prezidențiale.

Preşedintele interimar a eadăugat că gazoductul Iaşi-Chişinău şi celelalte proiecte aflate în curs de realizare pentru asigurarea securităţii energetice a Republicii Moldova permit alimentarea acesteia cu energie electrică şi gaze naturale în mare parte din România.

Coridoarele de transport nord-sud rămân „insuficient dezvoltate”, a remarcat Bolojan, evidenţiind că pentru România rămân prioritare proiectele de infrastructură rutieră şi feroviară Via Carpathia şi Rail-2-Sea.

Preşedintele a spus că, în afară de tronsoanele de autostradă realizate deja, „întregul proiect Via Carpathia de pe teritoriul României este în faza de contractare a lucrărilor, pe o lungime de aproape 200 de kilometri”.

Ilie Bolojan a mai afirmat că „maritim, Constanţa, cel mai mare port de la Marea Neagră, îşi confirmă poziţia strategică, ca nod important al Coridorului Internaţional de Transport Europa-Caucaz-Asia”. Astfel, în contextul războiului din Ucraina şi al aderării României la spaţiul Schengen, importanţa portului român continuă să crească, a adăugat el.

Totodată, președintele interimat a amintit că România şi Republica Moldova au proiecte de poduri rutiere noi peste Prut, în aceste zile începând construirea unui nou pod la Ungheni.

„În ceea ce priveşte Ucraina, avem în vedere deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei şi creşterea capacităţii de tranzit a celor deja existente", a completat acesta.

Preşedintele interimar a făcut referire şi la provocările actuale de securitate.

„Traversăm o perioadă complicată, în care noile realităţi afectează ţările noastre, iar peisajul economic se reconfigurează constant, ceea ce ne obligă să ne adaptăm continuu. Deciziile şi măsurile pe care le luăm în această etapă vor determina nu doar viitorul Iniţiativei celor Trei Mări, ci şi viitorul Europei. Reconfigurarea forţelor politice şi economice la nivel global impune consolidarea parteneriatelor cu toate ţările interesate de stabilitatea şi prosperitatea regiunii noastre", a mai spus Bolojan.

În aceste circumstanţe, a subliniat Bolojan, Iniţiativa celor Trei Mări „dobândeşte o relevanţă sporită”.

„Conectivitatea reprezintă esenţa acesteia, iar potenţialul regiunii noastre este imens. România, prin poziţia sa geografică şi capacitatea sa economică, joacă un rol important în această ecuaţie”, a mai spus el.

În acest sens, a susţinut că România poate avea „o contribuţie semnificativă” în sectorul IT.

„Este esenţial să înţelegem că succesul acestei Iniţiative depinde de capacitatea noastră de a valorifica şi capitalul companiilor private. Statul nu poate şi nu trebuie să fie singurul motor al dezvoltării. Companiile private aduc nu doar resurse financiare, ci şi inovaţie şi eficienţă. În aceste vremuri incerte, unitatea și solidaritatea sunt mai importante ca oricând. Îndemnul meu este să transformăm provocările în oportunități și să construim împreună o regiune mai prosperă, mai sigură și mai conectată”, a concluzionat preşedintele interimar.

Burduja: Hidroelectrica și NREL au semnat un memorandum pentru stocarea de energie verde prin hidrocentrale cu acumulare prin pompaj

Hidroelectrica și National Renewable Energy Laboratory (NREL) - Department of Energy al SUA au parafat un memorandum care pune România în avangarda Europei în stocarea energiei verzi prin hidrocentrale cu acumulare prin pompaj (CHEAP) în tot lanțul carpatic, a anunțat ministrul Energiei Sebastian Burduja.

„Astăzi, la Varșovia, în marja Three Seas Summit, am avut o întâlnire bilaterală excelentă, pe larg, cu ministrul omolog din Statele Unite ale Americii, Christopher Allen Wright, secretar al Departamentului pentru Energie. Absolvent al prestigioaselor universități MIT și Berkeley, este unul dintre cele mai respectate personalități în sectorul energetic din SUA, adept al unei linii pragmatice, identică cu poziția mea: avem nevoie de energie sigură, ieftină și curată - în această ordine de priorități. A fost o discuție esențială pentru viitorul energetic al României și al regiunii noastre. Am reafirmat angajamentul comun pentru dezvoltarea proiectelor strategice care ne vor aduce mai aproape de un obiectiv major: transformarea României într-un hub energetic regional, puternic, rezilient și sustenabil, în parteneriat strategic cu Statele Unite ale Americii”, a explicat Burduja, pe Facebook.

Potrivit ministrului, agenda discuțiilor a inclus subiecte, precum: reactoarele modulare de mici dimensiuni (SMR) de la Doicești - viitorul energiei nucleare sigure și curate, cu tehnologie americană de ultimă generație (NuScale); Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă - proiect strategic pentru care am semnat la finalul anului trecut contractul EPCM, inclusiv cu două mari companii americane (Fluor și Sargent & Lundy); Proiectul HVDC - interconectorul de înaltă tensiune în curent continuu, vital pentru integrarea regenerabilelor și consolidarea rețelei, la care Fluor este de asemenea parte.

De asemenea, a fost abordată și tema hidrocentralelor cu acumulare prin pompaj (CHEAP), odată cu dezvoltarea unui lanț de astfel de „baterii verzi” în Arcul Carpatic, prin colaborarea între Hidroelectrica și prestigiosul National Renewable Energy Laboratory (NREL) - Department of Energy al SUA.

„Vă anunț în premieră că săptămânile trecute am semnat un memorandum între NREL și Hidroelectrica, demers care pune România în avangarda Europei în stocarea energiei verzi prin hidrocentrale cu acumulare prin pompaj în tot lanțul Carpatic. Urmează studiile de prefezabilitate și fezabilitate, dezvoltate cu sprijin american”, a punctat Sebastian Burduja.

Alte teme de interes discutate cu Varșovia au fost legate de energia geotermală (acordul ELCEN cu partenerii americani pentru cartografierea și dezvoltarea potențialului geotermal în București, proiect care va fi susținut prin Fondul pentru Modernizare) și de potențialul României pentru producția de gaz.

„Discuția a pornit de la realitatea pe care o trăiește astăzi Europa: creșterea prețurilor la energie din cauza lipsei de interconectare între state; terapia șoc de închidere a centralelor pe cărbune fără alternative viabile; costurile certificatelor de CO2, care afectează competitivitatea. America știe: o Europă puternică și competitivă este un garant al stabilității globale. Pentru asta, avem nevoie să trecem de la Green Deal la Smart Deal. România își asumă parteneriatul strategic cu SUA la nivel politic și militar, și îl duce și în zona vitală de business, acolo unde se construiesc viitorul economic și securitatea energetică.

Așa cum am mai spus, relația bilaterală România-SUA în sectorul energetic este de excepție, dovadă fiind și întâlnirea de astăzi. Proiectele majore au fost, de altfel, începute în timpul primei administrații Trump. Am reafirmat determinarea noastră de a colabora în spiritul valorilor democratice și al libertății economice care definesc alianța SUA-România. Împreună, România și Statele Unite deschid un nou capitol în parteneriatul nostru strategic în energie. Sunt mai încrezător decât oricând în viitorul comun al energiei sigure, ieftine și curate - repet, în această ordine de priorități”, a conchis el.

